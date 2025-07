Dina Boluarte: "Los héroes de la patria algunas veces son incomprendidos, señalados y juzgados una y otra vez"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La presidenta de la República, Dina Boluarte, encabezó este sábado la ceremonia por el cuadragésimo segundo aniversario de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía. Durante su discurso, la mandataria aseguró que el terrorismo pretende infiltrarse "en algunas instituciones del Estado", aunque no precisó cuál era la base de su afirmación ni a qué entidades públicas se refería.

"Esa ideología, al aceptar su derrota, cambió su estrategia y de tácticas. Debemos tener cuidado porque ahora pretenden infiltrarse en algunas instituciones del Estado y la sociedad, con el fin de destruirlas y destruirnos desde adentro. No pequemos de inocentes, no seamos cándidos. El terrorismo puede haber retrocedido, pero busca avanzar y encontrar cualquier resquicio, cualquier debilidad del Estado y de los gobiernos para volver a golpear con todas sus fuerzas posibles”, indicó.

Asimismo, la jefa de Estado exhortó a no olvidar que "la democracia se defiende" y que la libertad "no debe escribirse con sangre, sino con amor, con alegría, con desarrollo y con trabajo”.

“Hoy más que nunca debemos recordar la historia de la Dircote, porque así reafirmamos nuestro compromiso con la paz, la justicia y la memoria […] Hoy no se trata solo de celebrar una trayectoria sino de mantener viva la enseñanza en las casas, en las escuelas, en las universidades, en todos los libros de historia y en cada uno de nosotros para que jamás se olvide que la democracia se defiende, que la paz no depende de ideologías truncas y desfasadas y que la libertad de cada uno de los peruanos no debe escribirse con sangre, sino con amor, con alegría, con desarrollo y con trabajo”, señaló Boluarte, quien es investigada por la Fiscalía por las muertes ocurridas en las protestas sociales que se desarrollaron cuando ella asumió la Presidencia.

“Nunca más permitiremos que el odio ideológico siembre el terror en nuestra patria”, resaltó.

"Los héroes de la patria algunas veces son incomprendidos, señalados y juzgados una y otra vez"

En otro momento de su alocución, la mandataria aseguró que los "héroes de la patria" muchas veces son "juzgados una y otra vez", mientras que "para el terrorismo asesino se exige reparaciones y libertades".

"Ustedes son héroes de la democracia junto a la brigada de detectives, BREDET, y los históricos Delta, grupos operativos que dieron gloria a la Dircote y establecieron un estándar que fácilmente se podrá igualar [Sic]", señaló.

"Los héroes de la patria algunas veces son incomprendidos, señalados y juzgados una y otra vez. Para ellos, no hay derechos humanos ni justicia, en cambio para el terrorismo asesino se exige reparaciones y libertades. Es el mundo al revés”, remarcó.

Por otro lado, la presidenta destacó que, en lo que va del 2025, se han ejecutado más de 1 700 operativos y dos megaoperativos que permitieron detener a presuntos implicados en delitos de terrorismo y a más de 80 personas con requisitorias vigentes.