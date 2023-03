La presidenta de la república anunció que enviará ayuda humanitaria a los gobiernos regionales | Fuente: RPP Noticias

Ante el panorama catastrófico que se registra en diferentes regiones del país a causa de las intensas lluvias, la presidenta Dina Boluarte, junto a los ministros de Defensa, de Desarrollo Agrario, Del Ambiente y de Desarrollo Social, viajó hoy, sábado, a Tumbes para "inspeccionar y atender la emergencia" natural.

En dicha región, la mandataria llegó al Centro Poblado Puerto Pizarro donde, en un discurso, indicó que si bien el Ejecutivo anunció con anticipación el fenómeno natural, el Estado no cuenta con maquinarias suficientes para atender los efectos de las lluvias.

"A través de Indeci, advertimos, hace varias semanas, que este fenómeno natural iba a afectar al norte del país, pues el gobernador y los alcaldes no tenían cómo afrontar de manera inmediata y el Estado - hay que decir la verdad - tampoco, porque no tenemos maquinarias, no tenemos motobombas, no tenemos cómo afrontar estas lluvias naturales porque se abandonó realmente al Estado", señaló la presidenta.

Para remediar dicha situación, señaló que el Estado está preparando un "pack de maquinarias" que hará llegar a los municipios regionales para afrontar los efectos de las lluvias.

"Desde este punto del norte del país, quiero anunciar que, como política de Gobierno, ya estamos trabajando para alcanzar, a cada municipio provincial, un pack de maquinarias a nivel nacional para que puedan afrontar no solamente esta situación (...) por fenómenos naturales, sino también para poder afianzar las carreteras y los puentes que tanta falta hacen a nivel nacional", recalcó.

En ese sentido, la jefa de Estado subrayó que dicho "pack" era resultado de un "trabajo articulado con la empresa privada", por lo que pidió a las autoridades regionales enviar sus requerimientos según la situación en cada jurisdicción.

"Hoy estamos viniendo (…) con ayuda humanitaria, con motobombas, en ese trabajo articulado también con la empresa privada porque, como reitero, el Estado no tiene motobombas, no tenemos la maquinaria suficiente y la que tenemos no alcanza para poder atender a nivel nacional. Por eso, es muy importante que nos hagan llegar sus requerimientos para que este pack de maquinarias que vamos a entregar pueda hacerse pronto, porque tenemos que entregar al Estado una infraestructura para que se pueda defender", precisó.



Convocan sesión del CONAGERD

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informó hoy, sábado, a través de Twitter, que este domingo el Ejecutivo convocará a la primera sesión del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (CONAGERD).

"La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en su calidad de ente rector del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) convocará este domingo 12 de marzo a la primera sesión del CONAGERD", señala el comunicado.

Cabe resaltar que el CONAGERD es el "órgano de máximo nivel de decisión política y de coordinación estratégica para la funcionalidad de los procesos" ante desastres naturales.

Asimismo, el SINAGERD fue creado en febrero del 2011 a través de la Ley N° 29664 como un "sistema interinstitucional, sinérgico, descentralizado, transversal y participativo" cuyo fin es "identificar y reducir los riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos (...) ante situaciones de desastre".

Por otra parte, Indeci exhortó a los gobiernos regionales y locales a mantener en sesión permanente las Plataformas de Defensa Civil y Grupos de Trabajo de Gestión del Riesgo de Desastres "con la finalidad de atender de forma oportuna y coordinada las emergencias que se presentan".

📢 El #INDECI comunica a la opinión pública, respecto a la situación de #Emergencia en varias zonas del país a causa de las 🌧 #LluviasIntensas y sus peligros relacionados, lo siguiente👇: pic.twitter.com/vtQCbPZX21 — INDECI (@indeciperu) March 11, 2023