Dina Boluarte | Fuente: Presidencia

La presidenta Dina Boluarte anunció este martes que se evaluará el establecimiento de un Estado de Emergencia a nivel nacional debido a las protestas violentas en el país.



Durante la instalación de un gabinete de gestión de crisis en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) en Chorrillos, Dina Boluarte pidió deponer la violencia en las calles y volver "a la calma y a la tranquilidad".

"Este gabinete de gestión de crisis ha acordado convocar en horas de la tarde al Comando Conjunto y Estado Mayor a Palacio de Gobierno. También hemos acordado que se evaluará la instalación de Estado de emergencia a nivel nacional. Espero que no podamos llegar a estos extremos", indicó.

Según la Jefa de Estado, este equipo de alto nivel lo conforman el titular del Consejo de Ministros, Pedro Angulo, y los representantes de las carteras de Defensa, Interior, Transportes y Comunicaciones, Desarrollo e Inclusión Social, así como el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.



"Índole machista"

Dina Boluarte deslizó también la posibilidad que las protestas podrían tener un "índole machista" al ser la primera presidenta del Perú y aclaró que no está usurpando el poder, sino asumiendo el cargo de forma constitucional.

"Si bien es cierto que luego del golpe de Estado fallido del miércoles pasado y conforme la Constitución indica la vicepresidencia, en este caso una mujer, asuma la Presidencia del Perú creo que la sociedad peruana tiene que entender que si es una mujer que esta asumiendo la Presidencia del Perú no podemos tener esta reacción, yo diría de índole machista. A los que estuviesen detrás de esta situación los llamo a que llamen a las bases sociales a la calma porque esta violencia, estas muertes no se merece la sociedad peruana, esta situación de caos no nos merecemos los peruanos", dijo.



Asimismo, Dina Boluarte condenó el ataque a ambulancias que trasladaban pacientes del interior del país, el bloqueo de carreteras, quemando comisarías y vehículos y tratando de tomar aeropuertos de regiones.

"A los hermanos que ahorita están en las calles: ¿cuál es el petitorio de sus reclamos? ¿es un reclamo político? ¿es un reclamo social? Si yo no sé qué estan reclamando, cómo vamos a entendernos si estamos rompiendo la línea del diálogo por la violencia. Hagamos mesas de trabajo", exhortó.

NUESTROS PODCAST

"Espacio Vital": El doctor Luis Hercilla, médico infectólogo y tropicalista del hospital nacional Alberto Sabogal de EsSalud, dijo que el 35% de los heterosexuales se contagia con trabajadoras sexuales o que tuvo una pareja eventual y no usó condón. Además dijo que el 85% de las mujeres se contagia por sus parejas que tampoco usan preservativos. Dijo que la prevención en educación es usar el condón y de no hacerlo al momento de las relaciones sexuales debe hacerse una prueba de descarte del VIH

Newsletter Las cosas como son

Fernando Carvallo selecciona la información y comparte su visión de la actualidad nacional e internacional. Suscríbete a nuestro newsletter Las cosas como son para leer sus columnas diarias.