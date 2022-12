La presidenta Dina Boluarte criticó que los mandatarios extranjeros apoyen a Pedro Castillo | Fuente: Presidencia Perú

La presidenta Dina Boluarte expresó su rechazó este domingo a injerencias por parte de gobierno extranjeros en Perú luego de la carta de los mandatarios de Argentina, Colombia, Bolivia y México que apoyan a Pedro Castillo. La jefa de Estado recalcó que su asunción al poder fue constitucional.

"Hemos traído a nuestros embajadores en consulta porque no vamos a permitir que ningún país o gobierno extranjero tenga injerencia en el Estado peruano. Habrá que preguntarles a ellos por qué lo protejen (a Pedro Castillo) porque ellos saben perfectamente no es que tengan la idea o el mensaje equivocado. Si Pedro Castillo ya no es presidente ahora es porque ha dado un golpe de Estado y lo capturan por ese acto doloso, además ha roto el orden constitucional", expresó en una entrevista a Punto Final.

Dina Boluarte cuestionó el cambio de actitud del presidente argentino Alberto Fernández, pues la llamó para felicitarla, pero luego cambió de opinión y apoyó el comunicado de los demás mandatarios.

"A través de Cancillería, hemos visto el comunicado de México, Colombia, Bolivia y Argentina. Curiosamente el presidente argentino me llamó y me felicitó por la asunción y me dio toda su solidaridad. No entiendo por qué el cambio. En consecuencia, yo no creo que no estén informados de que aquí hay una sucesión constitucional", agregó.

Boluarte consideró que la ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi, realiza un trabajo idóneo y agradeció su firmeza para pronunciarse sobre la acción de los mandatarios.

Presidentes apoyan a Castillo

En el comunicado conjunto, México, Colombia, Bolivia y Argentina aseguraban que el exmandatario Pedro Castillo es "objeto de un tratamiento judicial [...] violatorio" y pidieron que se respete la "voluntad ciudadana" expresada en las urnas por el pueblo peruano.

"Nuestros gobiernos hacen un llamado a todos los actores involucrados en el anterior proceso para que prioricen la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas", dijeron en el comunicado publicado después de que muchos de ellos ya hayan expresado su preocupación por la crisis desencadenada en Perú desde que Castillo decidiera disolver el Congreso.

Con ese llamado, además, piden a "quienes integran las instituciones de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio" y a las autoridades que "respeten a cabalidad los derechos humanos del presidente Pedro Castillo y que se le garantice la protección judicial".

Embajadores en consulta

La ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi, llamó a consulta a sus embajadores en Argentina, Bolivia, Colombia y México, países que emitieron un comunicado conjunto en el que mantuvieron el título de Presidente para Pedro Castillo y lo consideraron "víctima de un antidemocrático hostigamiento".

Gervasi agregó que el Perú seguirá dando muestras de su amplia voluntad para profundizar el diálogo, siempre en el marco del respeto mutuo y de la plena vigencia del derecho internacional.