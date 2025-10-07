Eduardo Arana afirma que Dina Boluarte es víctima de violencia verbal: "No sé si esto lo hacen porque es mujer o por su origen andino"

Arana señaló que algunos programas periodísticos dieron malos calificativos contra la mandataria y afirmó que están realizando un "ejercicio inadecuado de la comunicación".

El primer ministro, Eduardo Arana, aseguró que la presidenta Dina Boluarte es víctima de una violencia verbal por parte de ciertos programas periodísticos y podcast en el cual recibió calificativos que en su opinión son "deleznables".

"No podemos permitir la violencia verbal que se ejerza en contra de la señora Dina Boluarte. No sé si esto lo hacen porque es mujer o por su origen andino y creen que no se puede defender, pero esto es un ataque a la persona, no un ataque a la investidura", aseveró en conferencia de prensa.

Arana manifestó que los periodistas están realizando un "ejercicio inadecuado de la comunicación" en contra de una persona. En ese sentido, expresó que la violencia verbal debe estar proscrito en el país.

"Consideramos que todo acto de violencia verbal debe ser proscrito así como la violencia física en contra de una mujer está perseguido, penalizado y proscrito, también la violencia verbal es una forma del ejercicio inadecuado en contra de una dama que hoy representa a la más alta investidura en el país", aseveró.

El presidente del Consejo de Ministros aclaró que son abiertos a recibir críticos al Gobierno, pero cuestionó los mensajes de ciertos programas de televisión. "El periodismo debe prodigar, ante los demás y la opinión pública, de ideas y en ellas es la que se debe desarrollar estas controversias", puntualizó.

