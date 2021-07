Guido Bellido es el Presidente del Consejo de Ministros. | Fuente: PCM

La designación del congresista Guido Bellido como Primer Ministro ha sido duramente criticada desde varios sectores. Para continuar trabajando, Bellido deberá recibir el voto de confianza del Congreso de la República, para lo cual necesita 66 votos a favor de entre los 130 parlamentarios.

Si el Legislativo no otorga la confianza, se produce una crisis ministerial total y todo el gabinete deberá presentar su renuncia. ¿Por qué no está descartada esta posibilidad? Que Guido Bellido esté siendo investigado por apología al terrorismo es la principal causa, opina el investigador Jeffrey Gamarra Carrillo.

"Yo no entiendo, y creo que ese es un problema, cómo se escoge un Primer Ministro [como Guido Bellido] en una situación como la actual. Es como echar más leña al fuego y como buscar polarizar... si eso se está buscando, la polarización, estamos empeorando la situación para el mantenimiento de la democracia", declaró a RPP Noticias.

Para poder continuar, el Congreso debe otorgar la confianza al gabinete ministerial de Guido Bellido. | Fuente: Andina

La historia política de los últimos cinco años nos dice que censurar a un gabinete no es una buena idea. El periodista y analista político Fernando Vivas sostiene, sin embargo, que la teoría de buscar disolver el Congreso buscando utilizar la figura de la censura es poco probable. "Censurar, no dar el voto de confianza, vacar... todo eso tiene un costo tremendo, no solo sobre el vacado, tachado, censurado, o no investido, sino también sobre quien ejercita, quien dispara esas armas tremendas. Es traumático, y el Congreso no quiere volver a pasar por eso".

¿Qué armas políticas y constitucionales tendría a su disposición el Congreso de la República ante una eventual crisis política mayor? Aunque espera no llegar a ese escenario, el constitucionalista Omar Cairo asegura que el juicio político sería una de estas herramientas.

"Si [el Congreso[ considera y puede justificar que el nombramiento que ha hecho el presidente Pedro Castillo del señor Bellido constituye una infracción a la Constitución por alguna razón vinculada a bienes jurídicos constitucionales que están siendo afectados por la situación personal que él atraviesa, puede la Comisión Permanente iniciar un juicio político y destituirlo por infracción a la Constitución", dijo en TV Perú.

Aunque el Congreso aún no da señas claras de cuál sería su respuesta ante las propuestas del presidente Pedro Castillo y su gabinete ministerial, estamos ante días cruciales que definirán la gobernabilidad del país.