El Ministerio de Salud y los médicos del futuro

La modalidad de los exámenes para calificar a los candidatos a la práctica médica del Serum ha generado una ola de protestas contra el ministro César Vásquez. Un comunicado de la Universidad San Marcos, la querella anunciada por el Colegio Médico del Perú y la renuncia del doctor Óscar Ugarte son algunas de las señales de una crisis generada por el empecinamiento del ministro.

Los que aprueban el examen nacional de medicina deben ejercer el Servicio Rural y Urbano Marginal, conocido por la sigla Serum. Pero de ninguna manera se debe admitir que, por tratarse de zonas alejadas de los centros urbanos, se pueda enviar a personal médico sin garantías de contar con una formación profesional a la altura de las responsabilidades que deberán asumir.

Y es un hecho también que hay Facultades de Medicina que tienen una tasa muy alta de graduados que no aprueban el Examen Nacional de Medicina. No se puede tapar el sol con una mano, así como no se puede negar que hay facultades que han mejorado y otras que han empeorado.

En vez de atribuir motivaciones mezquinas a los que no piensan como él, el ministro César Vásquez hubiera debido coordinar con los responsables académicos y con el decano nacional. Y escuchar la voz del experimentado director renunciante de la Escuela Nacional de Salud Pública, que le proponía postergar para el próximo año las precipitadas reformas del examen.

Nuestro país enfrenta diferentes amenazas a la salud pública, desde el dengue, hasta las infecciones respiratorias, así como las campañas de vacunación contra el sarampión y el polio. Es del todo inoportuno que el Ministerio entre en querellas profesionales y, peor aún, judiciales, cuando lo que se requiere es un esfuerzo común para mejorar la calidad de los servicios de salud.

Todavía está a tiempo, ministro César Vásquez, para rectificar un camino que lo conduce al aislamiento y al descredito del Gobierno del que usted forma parte.

Las cosas como son