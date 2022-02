Enrique Chávez: "Hubo indicaciones" para no emitir en TV Perú expresiones del presidente Castillo en las que tilda a la prensa de "chiste"

Enrique Chávez | Fuente: TV Perú

El periodista Enrique Chávez, conductor de Cara a Cara de TV Perú, informó este martes que lo despidieron del canal del Estado sin darle mayores razones y reveló que hubo indicaciones para que no se emitiera en los noticieros la nota donde el presidente Pedro Castillo decía que la prensa "es un chiste".

En entrevista con RPP, Enrique Chávez afirmó que con la gestión de Joseph Dager Alva, presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, no se ha visto un cuidado y responsabilidad en los "espacios de pluralidad".



"Hoy en la noche, poco antes del programa, el gerente de prensa, Julio Navarro, me comunicó que terminaba mi participación. Básicamente eso, no ha habido mayores razones. Se habla de razones presupuestales y cambios en el canal. Es evidente que esto ha venido precedido por una voluntad de aminorar, reducir el espacio de pluralidad en TV Perú a partir de esta nueva gestión", dijo.

Enrique Chávez señaló que en los últimos días recibió información de pedidos para que "no pasen determinadas noticias" en los programas de TV Perú.

"No te puedo hablar en primera persona, pero sí sé que hubo indicaciones para que no se pase en la edición central la noticia del presidente (Pedro Castillo) diciendo que la prensa es un chiste. Si revisas la edición central de ayer, que es el noticiero principal de TV Perú, esa noticia, que era del día, no se incluyó", aseguró.

Además, Enrique Chávez aseguró que se le informó que su programa Cara a Cara pasaba a tener solo media hora de transmisión en razón del toque de queda. Algo que para el periodista era una excusa que no resistía un mayor análisis. Sin embargo, afirmó que tras un tipo de advertencia del Consejo de la Prensa regresó a una hora.

Presión de supuestos miembros de Perú Libre

Tras recordar que al inicio del gobierno de Pedro Castillo hubo un cuestionamiento del ministro de Transportes Juan Silva al canal del Estado, Enrique Chávez destacó que en las últimas semanas defendió la pluralidad en su programa.

"He insistido que vengan personajes como el ministro Silva y él no ha ido a Cara a Cara, pero lo que sí se vio en los últimos meses, y eso venía de atrás, una presión muy fuerte en redes, con videos, incluso producidos por miembros al parecer de Perú Libre, reclamando por qué yo un periodista, utilizo las palabras, 'socarrón e irrespetuoso con el Gobierno' tenía que seguir al frente del noticiero de la noche y de Cara a Cara", dijo.



NUESTROS PODCAST



"Espacio Vital": Hay un riesgo de prematuridad asociada a una alta mortalidad de los niños, la niña culminará su crecimiento y no crecerá más, habrá un problema de desnutrición y con el problema de la anemia que es tan severo en el país, lo más probable es que no pueda desarrollarse en el colegio y no tenga la capacidad de tomar buenas decisiones, así lo reveló el doctor Napoleón Paredes, médico obstetra, especialista en terapia hormonal. Alertó que los casos de embarazo en adolescentes en la zona rural es casi el doble que en la zona urbana y en la selva es el doble que el promedio nacional, eso se debe a que las niñas están en un hacinamiento y muy expensas al abuso sexual y en la amazonia al tema cultural.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.