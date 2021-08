El presidente de la República, Pedro Castillo, juramentó al nuevo gabinete de ministros | Fuente: Presidencia | Fotógrafo: Cesar Fajardo

Alexandra Ames, jefa del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad del Pacífico, indicó en RPP Noticias que los puestos del Estado “no son un premio por haber armado un partido político” en referencia a la designación de políticos del partido de gobierno, Perú Libre, en el aparato estatal.

“El cargo de ministro, si bien es visto como político, debe tener una gran carga de contenido técnico. Cuando me refiero a lo técnico no me refiero a experiencia en sector privado sino a experiencia en políticas públicas”, dijo.



En los últimos días, se ha cuestionado la designación de personas vinculadas al partido Perú Libre sin contar con experiencia en el sector público. Ante la alerta, el Gobierno retrocedió en algunos nombramientos.



“Corrupción no solo es aquel que roba sino también el que acepta un cargo en el Estado para el cual no estás preparado. No solo para la institucionalidad publica sino para las personas que necesitan del Estado”, indicó.



Renuncias en Interior

Ames también fue consultada por la renuncia de los dos viceministros del sector Interior tras alertar que se habría pretendido colocar a Grover Mamani Condori en el cargo de director general del Gobierno Interior pese a que no cumple con el perfil requerido. Mamani Condori es un dirigente del magisterio en Puno. El ministro Juan Carrasco afirmó luego que las designaciones de su sector cumplirán con los requisitos del perfil.



“Los dos viceministros eran personas bastante capacitadas en políticas públicas de seguridad ciudadana. Preocupa que personas preparadas no quieran quedarse bajo el mando de alguien que estaría tomando decisiones que podría en contra de la propia percepción de seguridad”, evaluó Ames.

