Fuente: Foto: Minsa

El exministro de Salud Luis Solari consideró que el actual ministro de Salud, Hernán Condori, utiliza su denuncia de presuntas mafias en este sector para desacreditar los cuestionamientos a su nombramiento; sin embargo, recordó que los gremios médicos más importantes han pedido su renuncia porque lo consideran técnica y éticamente no capacitado para el cargo.

"Lo que está haciendo el ministro es utilizar el famoso refrán 'los milagros de otros no me hacen santo' (…) El ministro sale a hablar una serie de cuestiones señalando los pecados de otros, pero eso no lo hace santo. El ministro ya informó, después de los cuestionamientos fue convocado, ya se cumplió el requisito para una moción de censura", indicó.

En entrevista con RPP Noticias, el también expresidente del Consejo de Ministros consideró que el ministro Hernán Condori debe prepararse para responder a la moción de censura "y no estar señalando con el dedo". Además, recordó que su denuncia hace referencia a compras hechas durante "una situación de emergencia".

"Ahí puede haber una variabilidad tan grande como la economía social de mercado. En un supermercado hoy un litro de alcohol puede costar entre 13.50 y 16 soles, sale a la puerta del supermercado y en la farmacia lo compra por 8.50", explicó.

Pese a esta presunta estrategia del ministro, Solari consideró que este tema merece una revisión para que procese y no solo que este asunto sea utilizado "para defenderse de la situación política complicada en la que está". Para el exministro, si Condori no formaliza su acusación, estaría incurriendo en el delito penal de omisión de denuncia.

"En ningún momento él ha señalado que ya cursó la denuncia correspondiente a la Contraloría y al Ministerio Público porque si él tiene evidencias sustanciosas, eso es lo que le corresponde hacer, no salir a defenderse de la moción de censura utilizando esto, sino simplemente presentar la denuncia para que siga su curso", agregó.

Hernán Condori denuncia "presuntas mafias"

El ministro de Salud, Hernán Condori Machado, denunció que dentro del sector existirían "presuntas mafias" que involucrarían a los anteriores gobiernos, aunque no dio detalles de quiénes las conformarían.

Mediante un video difundido en las redes sociales del Minsa, Condori Machado indicó que dichas mafias estarían implicadas en la contratación de consultorías y la compra de equipos médicos sobrevalorados.

"He encontrado la existencia de presuntas mafias de todo calibre, consultorías, impunidad administrativa, compras sobrevaloradas, y que involucrarían a gestiones de gobiernos anteriores", refirió.

El ministro explicó que en 2018, a través de un decreto supremo, el Perú contrajo una deuda externa de US$ 315.75 millones (S/ 1 091 millones) con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial para fortalecer el primer nivel de atención en Lima Metropolitana y regiones priorizadas.

Sin embargo, precisa que solo se ha ejecutado el 3.7 % de ese préstamo, que representa 40 millones de soles. De ello, más de 13 millones se gastaron en consultorías "sin resultados concretos", afirma.

Asimismo, dijo que durante el gobierno anterior se adquirieron equipos de oxigenoterapia, ventiladores mecánicos, alcohol y camas multipropósito a precios "sobrevalorados". No obstante, cabe recordar que durante la pandemia los costos de este tipo de productos se elevaron debido a la escasez mundial y la alta demanda.

