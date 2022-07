En otro momento, Senmache señaló que no tuvo nada que ver con la salida de Mariano González del Ministerio del Interior y, además, aseguró que no conoce a Willy Huerta, nuevo titular del sector. "No lo conozco, recién me he enterado que es un comandante de la Policía en situación de retiro que ha trabajado en el Ministerio de Justicia. Nunca me he reunido con esa persona, nunca en mi vida lo he visto, nunca he conversado con él", mencionó.