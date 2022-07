Ricardo Valdez, exviceministro de Seguridad Pública, estimó que Pedro Castillo no había considerado los objetivos de Mariano González y su equipo en el Ministerio del Interior. "Lo que no sospechaba el presidente es que González tiene su propia agenda. Él es un hombre político que ha venido trabajando con el gobierno no solo de Kuczynski sino también de Vizcarra", acotó.