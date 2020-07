El Presidente de la República del Perú, Martín Vizcarra, pronuncia su discurso de Orden por Fiestas Patrias en el Congreso de la República. | Fuente: Presidencia Peru | Fotógrafo: Andres Valle

El presidente Martín Vizcarra ofreció su último Mensaje a la Nación por Fiestas Patrias en el que anunció la unificación del sistema público de salud, obras de infraestructura a través de convenios de Gobierno a Gobierno, la entrega de un segundo bono a 8 millones y medio de hogares, entre otros. Los analistas Erick Sablich, Paula Muñoz y Jeffrey Radzinsky señalaron en RPP Noticias que al presidente le faltó detallar o aterrizar la manera en que se implementarán muchos de sus anuncios.



El abogado Erick Sablich evaluó que la autocrítica estuvo ausente en el discurso del presidente. Para la politóloga Paula Muñoz, Vizcarra repitió el estilo de comunicación política de anteriores presidentes, de “la lista de lavandería” del Mensaje a la Nación. Mientras que el analista político Jeffrey Radzinsky consideró que el mandatario “conjugó datos menores con asuntos relevantes” en su discurso.

“Algunos teníamos expectativas de algo más específico y quizás algo envuelto del sentido histórico de las circunstancias en la cual nos encontramos. Hay algunos anuncios interesantes, pero que no se han aterrizado: ¿cómo se unifica el sistema de salud? No solo se trata de hablar de aseguramiento, sino mejorar la capacidad de gestión. El sistema sigue siendo un desastre y de nada sirve estar afiliado”, manifestó Sablich en RPP.



SALUD



El presidente dijo que es necesario que para el Bicentenario se “supere la fragmentación” de los dos grandes prestadores públicos, Minsa y EsSalud, por lo que anunció el Sistema Público Unificado.

Para Sablich, la unificación implicaría una serie de reformas que no fueron delineadas en el mensaje.

Asimismo, consideró que el anuncio de “la mayor inversión de salud de la historia” para el sector, que asciende a 20 mil millones de soles en el 2021, es importante pero todavía el Estado debe superar los problemas de la ejecución de gasto. “No se trata de cuánto asignamos sino cómo hacemos que efectivamente se gaste y que llegue los beneficios a la población”, señaló.

La politóloga Paula Muñoz también consideró que algunos anuncios -como el sistema unificado- quedaron en generalidades y todavía “quedan las preguntas del cómo y mayores detalles”. “Estamos hablando de un sistema. ¿Hay alguna guía de cómo ir ahí?”, se preguntó.

PACTO PERÚ

Radzinsky dijo que el llamado al Pacto Perú que ha hecho el presidente a los partidos políticos fue una “vocación por la unidad”, a diferencia de su postura confrontacional del 2018 y 2019.

“Este es un mensaje de salida, de despedida, en esa idea de converger esa idea de dejar un legado más ordenado a partir de puntos concretos, aunque sea parciales, pero concretos como reforma política y judicial, trata de llegar a esta idea que suena interesante, pero es bastante gaseosa”, evaluó, y consideró que se han incluido “demasiados elementos” como la lucha contra la pobreza y la unificación del sistema de salud en su propuesta del Pacto Perú.

Muñoz coincidió en que Vizcarra “ha bajado el tono confrontacional” y ha tratado de ser más propositivo y conciliador con el Congreso en su último año. Sin embargo, queda la duda de cómo concretar el Pacto Perú. “Si es con los 24 partidos inscritos o solo con los representados ahora en el Congreso. ¿Cómo se hará viable? ¿Cómo se realizaría con los pactos que ya existen como el Acuerdo Nacional? No digo que no sea interesante, pero quedan esas preguntas”, sostuvo.

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Sablich consideró que el presidente le dio “menos prioridad” a los temas económicos en su Mensaje y que solo mostró la voluntad de sacar adelante tres proyectos puntuales de gran infraestructura: Línea 3 y Línea 4 del Metro de Lima y la Carretera Central.

“No mucho más de esto, lo cual de alguna manera no lo sentí alineado con lo que venía promoviendo el nuevo premier que es un discurso de más inversión privada para el trabajo”, dijo.

Muñoz también indicó que lo más concreto del discurso presidencial fue el anuncio de estos proyectos que se ejecutarán bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno. “Eso implica aceptar que no tenemos la capacidad suficiente para que nosotros mismos implementar las metas que nos proponemos”, indicó.

Radzinsky coincidió en que en este anuncio no hubo carencias del cómo, ya que mencionó la modalidad en la que estos proyectos se concretarán. “Lo más positivo me ha parecido ser tajante y concreto con los contratos de Gobierno a Gobierno. […] Esa sí es una forma de decir, ‘podemos debatir si es lo mejor o no, pero estoy buscando otra forma de hacer las cosas y te estoy diciendo cómo lo voy a realizar’”, manifestó.