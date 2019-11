Fotos, videos y saludos: Así vivió Martín Vizcarra el simulacro de sismo en San Juan de Miraflores

Decenas de personas captan al presidente Martín Vizcarra con las cámaras de sus celulares durante el simulacro nacional de sismo de este martes. | Fuente: Presidencia

La sirena de emergencia ululaba la noche de este martes en el Mall del Sur de San Juan de Lurigancho durante el simulacro nacional de sismo y tsunami, mientras decenas de personas grababan videos y tomaban fotos. Captaban al presidente Martín Vizcarra, quien supervisaba el evento en el centro comercial.

Vizcarra llevaba puesto un chaleco del Instituto de Defensa Civil (Indeci) y realizaba coordinaciones con funcionarios de ese organismo. De vez en cuando, el presidente devolvia saludos a las personas levantando una mano y luego, al evacuar hacía otra zona, los saludos y las fotografias continuaban. Algunos lograban estrechar su mano. Mas que en el simulacro, la mayoría parecía estar mas interesada en obtener la mejor toma del mandatario.

Presidente @MartinVizcarraC en el Simulacro de Sismo, en el Mall del Sur. La gente se olvida del simulacro y sigue al presidente tomándole fotos o grabando vídeos.

Información en @RPPNoticias pic.twitter.com/Vd5Tj8hGXH — Rob Reyna (@rob_core) November 6, 2019

"Un momento de distensión"

Al ser consultado por un reporterto de RPP, sobre si este comportamiento era el más adecuado durante un simulacro, el presidente admitió que hubo un momento de distensión, pero que luego de que se evacuó a zona segura.

"Lo que hemos hecho primero todos es evacuar de manera ordenada y luego, cuando hemos estado en la zona de la explanada, obviamente (se dio) un momento de distensión, pero ya la en la zona segura. Lo más importantes es, rápidamente, salir a la zona segura", dijo Vizcarra.

Lo que va demostrando que gradualmnte se va generando una cultura de prevención, remarcó el mandatario. Indicó que por tratarse de un simulacro nocturno demanda nuevas mecánicas de acción en el hogar o en lugares públicos, en una ciudadanía más acostumbrada a simulacros matutinos en sus centros de labpores o estudios.

Falta de cultura de prevención

En diálogo con la Rotativa de la Noche de RPP, el jefe territorial de los bomberos de Lima y Callao, Mario Casaretto, señaló la falta de cultura de prevención en la mayor parte de la ciudadanía peruana.

"Lamentablemente la cultura de seguridad no pega en nuestro país [...] la mayoría no sigue las recomendaciones y no hay la seriedad que se requiere, es lo que observamos en los diferentes departamentos del pais", dijo.

"Se nota la falta de cultura en la prevención, la gente no está consciente de que esto puede sucedernos en cualquier momento y ocasionar desgracias mayores", agregó.

Casaretto recordó la importancia de tomar en serio los simulacros en un país sísmico como el nuestro, y con mas razón en ciudades como Lima, donde se espera un terremoto de grandes proporciones.