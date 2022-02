Francisco Eguiguren, constitucionalista y exministro de Justicia | Fuente: RPP

El constitucionalista y exministro de Justicia, Francisco Eguiguren, advirtió este lunes que la Constitución Política no puede modificarse "a gusto de pleitos" entre el Congreso de la República y el Gobierno.

En entrevista con el programa Nada está dicho de RPP, Francisco Eguiguren afirmó que existe una "improvisación de pleitos menudos" en medio de una "latente situación" de planteamientos de una vacancia presidencial o de cuestión de confianza para disolver el Congreso.



"La Constitución es el marco jurídico que quiere estar un poco fuera del alcance del día a día, pero sí normando el día a día. Y no es bueno que esa reforma política que ha quedado pendiente en nuestro país se empiece a hacer por parches desde el Congreso, que es parte del problema. Es decir, el Congreso y el Gobierno son hoy el problema y la Constitución no puede modificarse a gusto de sus pleitos para ver cómo cambio algún artículo, para ver cómo me puedo vacar más fácil al Presidente o cómo puedo hacer para disolver al Congreso", dijo.

"Oportunidad de sensatez"

Francisco Eguiguren sostuvo que el Congreso y el Gobierno deben darse cuenta que la ciudadanía está muy decepcionada y harta de la "incapacidad" de ambos poderes del Estado.

"Darles una última oportunidad de sensatez, que mediten y que reflexionen. Que el Gobierno se dé cuenta que no puede seguir nombrando gabinetes o haciendo nombramientos cuestionados de personas improvisadas sin calificación para la función y que el Congreso se dé cuenta que las elecciones acabaron hace algunos meses y que el país necesita una gobernabilidad", indicó.

Además, Francisco Eguiguren aclaró que, con la vacancia del presidente Pedro Castillo o de la vicepresidenta Dina Boluarte, el problema de la crisis política no se resuelve. Precisó que el Congreso tiene un altísimo grado de desprestigio y la ciudadanía presionaría con la idea de "que se vayan todos".



"Nuevas elecciones que tendrían que ser generales y no solo del presidente, pero para que en pocos meses poder elegir entre lo que hay y confiar en que la gente aprenda la lección. Es una situación muy delicada y desgastante. Es un poco eufemístico hablar de OCDE cuando no hay estabilidad. Somos una de las democracias más precarias de América Latina si quitamos a las dictaduras y el Perú no se merece estar en esta situación", expresó.



