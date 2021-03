Francisco Sagasti, presidente de la República. | Fuente: Presidencia Perú

El presidente de la República, Francisco Sagasti, indicó que su gobierno ha concretado contratos con laboratorios para la adquisición de más de 48 millones de vacunas contra la COVID-19.



"En este momento tenemos firmado un contrato con Pfizer por 20 millones de dosis, con Astrazeneca por 14 040 000 dosis, de la Covax, tenemos el acuerdo preliminar de 13 200 000 y tenemos aquí el millón de Sinopharm. Todo eso suma 48 241 000 dosis hasta el momento", dijo durante una entrevista con el programa Cuarto Poder.



Cuando se le preguntó sobre si su gestión se opone o no a que los privados adquieran vacunas, Francisco Sagasti dijo que "lo que no queremos es que el que tiene plata se vacune y el que no tiene no se vacune".

El jefe del Estado sostuvo que lo que quiere su gestión "es equidad y velocidad" y que los laboratorios Pfizer y Sinopharm no están vendiendo vacunas a los privados. "Si quieren ayudar los privados y respetar todo el proceso y toda la prioridad, bienvenidos", remarcó.



Negociación con Johnson & Johnson

Francisco Sagasti refirió, además, que se viene negociando con Johnson & Johnson por cinco millones de dosis, y se tienen tratos iniciales con el Instituto Gamaleya de Rusia para adquirir 10 millones de vacunas. Asimismo, recalcó que se viene negociando el segundo tramo de la vacuna de Sinopharm para 37 millones de dosis adicionales.

Respecto a la vacunación irregular de algunos funcionarios públicos, donde dos exministras de Estado se beneficiaron con las dosis de Sinopharm, dijo que el informe de investigación de la Comisión 'Vacunagate', que presidió Fernando Carbone, fue derivado a la Contraloría General de la República, la Fiscalía, la Procuraduría y el Congreso.



"Espero que profundicen [la investigación] quienes tienen que hacerlo. Ya está (el informe) en las manos de quien corresponde", indicó Francisco Sagasti.

