El exministro de Vivienda fue censurado por el Congreso debido a las investigaciones en su contra | Fuente: Andina

El exministro Geiner Alvarado habría recibido de manera irregular un pago de unos 20 mil soles por un trabajo particular cuando aún estaba en el sector Vivienda. Esto según un reportaje del programa Cuarto Poder.

Según el dominical, quien le dio ese dinero es el empresario Alberto Yangali de la Peña, dueño de 16 buses de transporte público en San Juan de Lurigancho. Esta persona reconoció que contrató al entonces ministro para las labores de formalización de cuatro hectáreas de terreno por 70 mil soles.

Yangali aseguró en el reportaje que le dio un adelanto de 20 mil soles a Geiner Alvarado cuando era todavía ministro, pero recalcó que no lo reconoció como autoridad pública cuando tuvo su primer encuentro con el extitular de Vivienda.

"Me encontré con el señor, no tenía pinta de un ministro, vino en ropa sport, yo no, por ningún momento, he pensado que era ministro. Después conversé con él y le dije: 'Ingeniero, usted es fulano y no sabía'. Me dijo: 'Sí, yo soy, no tengo problema, soy profesional'”, contó Yangali.

En el reportaje también se dio a conocer que el empresario tiene nueve denuncias, cuatro en archivo y cinco en investigación preliminar, por usurpación, apropiación agravada y falsificación.

El empresario afirmó también que le pagó al exministro en efectivo y no tiene problemas para sustentar de dónde obtuvo ese dinero. Por su parte, Geiner Alvarado dijo ante la comisión de Fiscalización que luego de dejar el cargo estaba trabajando brindando servicios a diversas personas, entre ellas Yangali.

Se eliminó "información" de algunos equipos

El procurador adjunto, Juan Marroquín, en su testimonio del pasado 22 de setiembre ante la Fiscalía, dado a conocer por el diario El Comercio, reveló que, tras la renuncia de Salatiel Marrufo como jefe de asesores de Vivienda, se ordenó la eliminación de información de diversas computadoras del ministerio.

"Después de la renuncia del Jefe de Gabinete de Asesores, fuimos informados de la eliminación de información, como lo es la información del 5 de agosto del presente año (...), de algunos equipos PC-computadoras, siendo que el suscrito subió para verificar lo señalado", declaró Marroquín.

El procurador indicó que el investigado Geiner Alvarado solicitó que un funcionario de su confianza, Luis Ruiz Rojas, revisara su correo electrónico institucional para "seleccionar" información.

"Se nos informó que el director de la Oficina General de Estadística e Informática, a pedido del señor Geiner Alvarado, habría autorizado al señor Luis Guillermo Ruiz Rojas, por una semana, para que revise su correo institucional, indicándonos para que seleccione lo que sea de su interés, habiendo señalado estas personas que los correos electrónicos después que se retiran los usuarios tienen un periodo de duración", sostuvo.