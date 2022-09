Geiner Alvarado, ministro de Transportes y Comunicaciones | Fuente: MTC

El pleno del Congreso de la República censuró este jueves al titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Geiner Alvarado, tras aprobar la moción que pedía su salida del gabinete ministerial.



Fueron 94 votos a favor, 14 en contra y 8 abstenciones de la censura contra el titular del MTC por incapacidad moral y falta de idoneidad para el cargo.



La censura contra Geiner Alvarado se origina tras las investigaciones de la Fiscalía por presuntos actos de corrupción cuando fue titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

"La moción de censura al ministro de Transportes y Comunicaciones, Geiner Alvarado López, ha sido aprobado. En consecuencia, se comunicará al presente acuerdo al señor Presidente de la República para que se cumpla lo dispuesto en el artículo 132 de la Constitución Política del Perú, en el inciso B del artículo 86° del Reglamento del Congreso de la República", dijo el presidente de la Mesa Directiva, José Williams.

Acusación fiscal

Para la Fiscalía, Geiner Alvarado sería el presunto integrante de una organización criminal que habría direccionado las licitaciones de diversas obras públicas de Chota-Cajamarca y Cajatambo-Lima.

Según el Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder, existe una organización criminal dedicada a la comisión de diferentes delitos, como el de colusión agravada en los departamentos de Lima y Cajamarca. La tesis del fiscal Hans Aguirre Huatuco, señala que esta presunta red tendría una estructura liderada por el presidente Pedro Castillo.

Además, los lugartenientes de esta red estarían compuestos por dos funcionarios de alto nivel: el primero sería el ministro Geiner Alvarado y el segundo el detenido alcalde de Anguía, José Nenil Medina Guerrero, al igual que otros personajes.

Como empresas de fachada la investigación del Ministerio Público apunta a JJM Espino Ingeniería y Construcción SAC, representada por el investigado Hugo José Espino Lucana, y Destcon Ingenieros & Arquitectos S.A.C., representada por Anggi Espino Lucana y Hugo Ananeo Espino Almeida, hermana y padre respectivamente del primero.

NUESTROS PODCAST

"Espacio Vital": La doctora Gabriela Calderón Valencia, cirujana oncológica de mamas y tejidos blandos, explicó que se denomina grupo joven para cáncer de mama cuando la mujer es menor de 40 años. Precisó que en países desarrollados la prevalencia es de 5% a 7 % en menores de 40 y en países no desarrollados un 20% por ciento. Podría ser por falta de atención oportuna y a la falta de diagnóstico adecuado. Señaló que muchas veces la paciente joven llega con síntomas y no se les hace caso y el médico tratante debe ser muy minucioso con el grupo de mujeres jóvenes con cáncer de mama. Deben acudir a un nivel primario y si no encuentra solución, debe ir a un segundo nivel de atención.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.