Julio Velarde ha estado al frente del Banco Central de Reserva desde el gobierno de Alan García y ha sido ratificado en los gobiernos de Ollanta Humala, PPK y existe la intención del presidente Pedro Castillo para que continúe. | Fuente: PCM/BCR

El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, se pronunció sobre la permanencia de Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva. En los últimos días, se pudo conocer que Velarde aceptó continuar en la dirección de la institución; sin embargo, la reunión que tenía programada con el presidente Pedro Castillo fue cancelada en el último momento.

De acuerdo con Bellido, Velarde será ratificado en el BCR “en la medida que trabaje para las grandes mayorías”.



“Julio Velarde va a permanecer hasta el día que siga trabajando para los peruanos y que siga manteniendo la estabilidad económica, controlando la inflación, controlando la suba del dólar que también está vinculado a los productos de primera necesidad. Los peruanos estarán en el aparato estatal en la medida que trabajen para las grandes mayorías, pero si eso no se ve, todos tenemos la oportunidad, un paso al costado, porque ‘ya no sirvo, no doy más’”, dijo.



Una preocupación en la economía familiar es el alza de los productos de primera necesidad, además de la subida del tipo de cambio.



Comisión del Ejecutivo

De acuerdo con Bellido, en estos días se está “consolidando” la comisión que ha formado el Ejecutivo para la toma de decisiones y que está encabezado por el ministro de Economía, Pedro Francke. “Para ver la subida del dólar. La suba del dólar es un problema principal en este momento. Es también problema prioritario el tema del gas doméstico y la suba de los productos de primera necesidad”, indicó.

Guido Bellido negó que el Ejecutivo pretenda hacer un control de precios. Asimismo, saludó que las empresas estén pagando sus deudas tributarias, como es el caso de la minera Buenaventura.



“Las que deben es hora de ponerse a la orden, porque nosotros no somos sus amigos que lo vamos a ocultar, vamos a exigir que empresas que deben a peruanos que hagan el esfuerzo de ponerse a derecho. Eso saludamos y felicitamos”, indicó en radio Exitosa.

