El presidente del Consejo de Ministro, Guido Bellido, declaró que el indulto de Antauro Humala no está en agenda. | Fuente: Victor Gonzales/PCM | Fotógrafo: Victor Gonzales

El jefe del Gabinete Ministerial Guido Bellido sostuvo este jueves que el tema del indulto de Antauro Humala no está en la agenda del Gobierno, ni le corresponde. Asimismo, indicó que aún no ha leído la carta que el encarcelado líder etnocacerista ha enviado al despacho presidencial.

“Eso no está en agenda en este momento (el indulto a Antauro Humala). Eso ha sido parte del planteamiento en la campaña y eso corresponde al Presidente y no a mi persona. Hay que esperar porque estamos recién a cinco días del mes de agosto. Dejemos que el Gobierno se amarre bien los zapatos y se ponga la correa para empezar”, dijo en TV Perú.

El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, también pidió respeto a los ministros que integran su Gabinete. Declaró que se les debe evaluar por las acciones que realicen en su gestión.

“Esos ministros que ha nombrado el presidente de la República hay que respetar. Pero por qué desde el primer día hay que darles con todo. Hay que evaluarlo. Hay sectores que no quieren que Perú Libre no esté en el Gobierno y que Pedro Castillo no sea presidente de la República y eso es discriminación”, indicó.

Conversaciones con bancadas

Guido Bellido también anunció que aún están evaluando su asistencia al Congreso para pedir el voto de confianza. Dijo que se están realizando algunos balances, “pero consideramos que vamos a tomar una decisión faltando cinco días. Hay tareas que se deben abordar en el proceso. Iremos en el momento que corresponde dentro de lo que corresponde”.

Por otro lado, reiteró no tener relación con Sendero Luminoso ni el Movadef porque “son organizaciones que están al margen del Estado”. Y adelantó que este viernes se reunirán con la bancada de Alianza para el Progreso y Podemos Perú.

“Hemos enviado la invitación a Fuerza Popular y a Avanza País y hemos reiterado la invitación a Renovación Popular, porque dialogar es importante. Porque las personas que tienen un sentimiento democrático no cierran la puerta a nadie y no condicionan. Si no, no se podría construir un país”, concluyó.