El Partido Morado anunció este jueves que no dará el voto de confianza al actual Gabinete Ministerial encabezado por Héctor Valer Pinto.

Mediante un comunicado, expresaron su preocupación por "la actitud del gobierno de seguir experimentando con los equipos ministeriales que se proponen al país, pues continúa convocando a personas no idóneas" para dichos puestos.

Se refirieron particularmente al presidente del Consejo de Ministros, Héctor Valer, quien tiene "claras evidencias de incompetencia funcional y de principios fundamentales"; así como al ministro del Ambiente, Wilber Supo, "con evidentes carencias profesionales para el cargo"; y a la ministra de la Mujer, Katy Ugarte, quien ha defendido "ideologías opuestas al espíritu de dicha cartera".

Por ello, la agrupación política exhortó al presidente Pedro Castillo a asumir el liderazgo que el país le demanda "cambiando la trayectoria de su gobierno y rectificando la configuración de su Gabinete", apostando por cuadros que unifiquen al país y por la paridad de género en su composición.

El jefe de Estado, añaden, "tiene el deber de hacer los esfuerzos para no debilitar la investidura presidencial, pues el país no merece volver a una situación de crisis general en el Gobierno".

Héctor Valer niega denuncias en su contra

Más temprano, Héctor Valer negó las acusaciones en su contra por presunta violencia familiar y calificó de "nula" la resolución judicial que dictó medidas de protección para su difunta esposa, que -según dijo- fue "dada solo con la intención de hacer daño".

"Me han liquidado desde el tribunal de la prensa. Vengo siempre, dentro de mi derecho a la defensa, a defender mi honor para decir que no soy un maltratador, que no soy uno que pega", declaró a los medios el flamante jefe del Gabinete, quien asumió el pasado martes.

El abogado y congresista convocó a la prensa en los exteriores del Palacio de Gobierno un día después de que trascendiera que acumula diversas denuncias por violencia familiar, de vecinos, agentes de seguridad y por agredir a una empleada de la empresa Agrobanco durante una evaluación psicotécnica.

¿De qué se le acusa?

Según información periodística, el primer ministro fue denunciado en octubre de 2016 por presuntamente ejercer violencia familiar contra su difunta esposa y su hija y, pocos meses después, una jueza dictó medidas de protección a favor de la cónyuge y le prohibió al político realizar "cualquier conducta que constituya violencia y/o acoso en agravio" de ella.

En el fallo judicial, la magistrada resolvió no dictar las medidas de protección a favor de la hija por falta de pruebas, pero en cambio sí mencionó la existencia de un certificado médico practicado a la esposa "del cual fluye que existen indicadores de maltrato corporal, presuntamente proveniente del denunciado Héctor Valer".

Valer Pinto declaró que esta resolución es "nula porque la prueba planteada no pertenece a la demandante y el certificado médico legista podría ser falsificado". Además, cuestionó que en el expediente no se encuentra la firma ni la declaración de su hija o de su esposa, con lo cual se habría vulnerado el debido proceso, y negó haber sido notificado en todas las partes del proceso.





