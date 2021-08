Iber Maraví, ministro de Trabajo. | Fuente: Ministerio de Trabajo

El ministro de Trabajo, Iber Maravi Olarte, rechazó tener alguna responsabilidad en actos terroristas de Sendero Luminoso registrados en Ayacucho entre 1981 y 1982, luego de que se revelara que su nombre figura en atestados policiales de la época que lo vinculan con esos hechos.

En declaraciones a TV Perú, el ministro dijo que los atentados a los que se le vincula ocurrieron hace 40 años, cuando el Estado luchaba contra la subversión "y muchos ciudadanos" como él fueron involucrados en investigaciones, pero quedó "libre de todos esos atestados".

"He hecho mi vida con tanta normalidad, que he estudiado dos carreras profesionales en Ica desde los años 80 [...] y mis nombres y apellidos han estado en las fuentes oficiales de la universidad San Luis Gonzaga; estoy trabajando en educación desde 1988. he hecho mi vida con absoluta normalidad y por qué no se me detuvo, no se me apresó, si es que, efectivamente, tenía responsabilidad", señaló.

" (En el caso de los ataques terroristas) no tengo absolutamente ninguna responsabilidad, es asunto concluido", agregó.

El este martes, el diario El Comercio reveló que el nombre de Iber Maraví Olarte aparece en atestados policiales sobre ataques terroristas de Sendero Luminoso registrados en Ayacucho entre 1980 y 1981, en los que se cometieron delitos de asesinatos, atentados contra instituciones y asaltos a mano armada. El actual ministro de trabajo es mencionado en los documentos en condición de "no habido" en relación a ataques en los que participaron conocidos terroristas como Edith Lagos, Hildebrando Pérez Huarancca y Arturo Morote.

Maraví Olarte cuestionó que "con un atestado policial se pretenda condenar más allá de la justicia" y acusó a la "ultraderecha" de condenar como culpable "a toda aquella persona que haya sido incluida en un atestado policial".

"O sea, hay una justicia paralela que se cree superior a la justicia formal en el Perú, eso lo que tengo que rechazar categóricamente", manifestó.

Descarta renuncia

El ministro sostuvo que es el Poder Judicial el que "procesa informaciones que luego tienen que ser contrastadas" para determinar "la individualización de la responsabilidad penal" y que en su caso "no han encontrado nada".

Maraví aseguró que no tiene ninguna condena penal en su contra, ni proceso judicial pendiente y lamentó que "la ultraderecha se esté rasgando las vestiduras para condenarme por encima de la justicia".

Sobre una eventual renuncia al cargo, el ministro dijo que siempre es una posibilidad para todos los miembros del gabinete, pero que es el presidente de la República "el que decide si continúa o no dándole la confianza a alguien".

No obstante, dijo que no puede aceptar que la revelación de los atestados policiales "sean un motivo para que cierta prensa pretenda presionar o hacer ver al país que es suficiente para obligarlo a renunciar".

"Estoy demostrando que no tengo sentencia, ni siquiera proceso de investigación", afirmó y señaló que el presidente Pedro Castillo está informado que no tiene antecedentes penales o policiales.







