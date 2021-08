El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví, dijo que no renunciará a su cargo. | Fuente: PRESIDENCIA PERU | Fotógrafo: JUANPA AZABACHE

“He puesto mi cargo a disposición”, indicó esta noche el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví. Además, indicó que no piensa renunciar a pesar de que el jefe del Gabinete Ministerial, Guido Bellido, le pidiera su renuncia.

“En ningún momento al premier Bellido le he dicho que acepto esa recomendación o que acepto esa renuncia. Absolutamente falso. No he presentado una carta de renuncia”, declaró a la prensa.

Tras sus declaraciones a la prensa, el ministro Iber Maraví publicó un tuit en el que reitera que no renunciará y condena que las “falas y tendenciosas acusaciones” realizadas hacia su persona.

“No permitiré que los irracionales golpes de la ultraderecha y algunos medios de comunicación desestabilicen políticamente el gobierno del pueblo”, tuiteó.

Noticia en desarrollo.