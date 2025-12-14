Jose Jerí felicitó a José Antonio Kast tras su triunfo en las elecciones de Chile

Palacio de Gobierno informó que el mandatario invitó al electo presidente chileno a realizar el Gabinete Binacional durante el segundo bimestre del año 2026.

El presidente José Jerí felicitó este domingo al mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, por su victoria en la segunda vuelta electoral en dicho país.

Jerí, acompañado del canciller Hugo de Zela, se comunicó vía telefónica con Kast y durante la conversación invitó al presidente electo a realizar el Gabinete Binacional Perú–Chile durante el segundo bimestre del año 2026.

Presidencia de la República informó que Jerí y Kast trataron temas como la criminalidad y la delincuencia transnacional. Esto cuando el mandatario peruano anunciara el estado de emergencia en las fronteras del país.

El candidato José Antonio Kast ganó este domingo las elecciones presidenciales de Chile, derrotando por un amplio margen a su contendiente Jeannette Jara, con el 83,4 % de los votos escrutados.



Según medios chilenos, el fundador del Partido Republicano ganó en las 16 regiones del país. Por su parte, Jara ya reconoció su derrota y saludó a su rival por la victoria.



Kast sucederá en el cargo a Gabriel Boric, con quien había perdido hace cuatro años en las pasadas elecciones presidenciales.

