Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Jose Jerí felicitó a José Antonio Kast tras su triunfo en las elecciones de Chile

Jose Jerí saluda a José Antonio Kast tras su triunfo en las elecciones de Chile
Jose Jerí saluda a José Antonio Kast tras su triunfo en las elecciones de Chile | Fuente: Presidencia Perú
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

Palacio de Gobierno informó que el mandatario invitó al electo presidente chileno a realizar el Gabinete Binacional durante el segundo bimestre del año 2026.

El presidente José Jerí felicitó este domingo al mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, por su victoria en la segunda vuelta electoral en dicho país.

Jerí, acompañado del canciller Hugo de Zela, se comunicó vía telefónica con Kast y durante la conversación invitó al presidente electo a realizar el Gabinete Binacional Perú–Chile durante el segundo bimestre del año 2026.

Presidencia de la República informó que Jerí y Kast trataron temas como la criminalidad y la delincuencia transnacional. Esto cuando el mandatario peruano anunciara el estado de emergencia en las fronteras del país. 

El candidato José Antonio Kast ganó este domingo las elecciones presidenciales de Chile, derrotando por un amplio margen a su contendiente Jeannette Jara, con el 83,4 % de los votos escrutados.

Según medios chilenos, el fundador del Partido Republicano ganó en las 16 regiones del país. Por su parte, Jara ya reconoció su derrota y saludó a su rival por la victoria.

Kast sucederá en el cargo a Gabriel Boric, con quien había perdido hace cuatro años en las pasadas elecciones presidenciales. 

El poder en tus manos

EP226 | INFORMES | Elecciones 2026: cinco precandidatos de zonas con alta de minería ilegal figuran en el REINFO

Precandidatos de las regiones más golpeadas por la minería ilegal figuran en el REINFO, el registro que permite operar a mineros informales. ¿Estamos frente a un posible conflicto de interés? Conozca los detalles de este hallazgo en el siguiente informe de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
José Jerí Chile Jose Antonio Kast

RPP TV

En Vivo

Más sobre Gobierno

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA