Ministro de Justicia anuncia "reparaciones o apoyo solidario" para familiares de fallecidos en las manifestaciones

Los familiares lloran durante un funeral de dos estudiantes muertos en Ayacucho por proyectiles de largo alcance luego de enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas armadas. | Fuente: AFP

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Tello, anunció este sábado que su sector está conformando una comisión multisectorial para ver las reparaciones o apoyo solidario para los deudos de los ciudadanos fallecidos en las violentas manifestaciones registradas en el país.

En Enfoque de los Sábados, José Tello previamente expresó su solidaridad a las familias que perdieron a uno de sus integrantes durante las protestas en regiones del país y afirmó que en esta Navidad los peruanos están dolidos por el fallcimiento de compatriotas.

"Me parece importante que, desde el sector Justicia cumplamos con el encargo de la señora presidenta y del premier, estemos conformando una comisión multisectorial para ver el tema de reparaciones o apoyo ciudadano que vamos a dar nosotros a los deudos", dijo.

José Tello precisó que la comisión multisectorial la integran diferentes ministerios y la sociedad civil, como la Coordinadora de Derechos Humanos, y dos representantes de las víctimas. Agregó que las reparaciones o apoyo solidario busca "mitigar" alguna necesidad de las familias "porque la vida humana no tiene precio".



"Es una respuesta del Estado ante una situación, pero hay que tener en cuenta que es un paliativo porque lo que realmente no debe ocurrir, y aprovecho el espacio de RPP, es que estas muertes no pueden ser en vano. Estas personas no deben haber muerto en vano. Lo que nos tienen que dejar bien en claro este tipo de situaciones no se puede volver a ocurrir y sobre todo no debemos permitir que el Perú ilegal intervenga porque lo que pudo ser una protesta saludable y democrática termine en violentistas y más aún, como se ha demostrado, en un violentismo financiado por el lado oscuro", expresó.

Socializar propuesta de reforma electoral

De otro lado, José Tello refirió que el Ejecutivo busca socializar una propuesta de reforma en materia electoral, por medio de la colaboración de la organización civil, los secretarios generales de los partidos políticos, así como los abogados que litigan en esta materia.

"En el Congreso ya existen proyectos de ley de reforma política, la cosa es que todo se concentre y definir muy bien con la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, con la Junta de Portavoces y la presidencia del Congreso una agenda muy rápida en cuanto a los proyectos que requieran de reforma constitucional", manifestó.

"Espacio Vital": La licenciada Emil Blondet Gálvez, psicóloga señaló que las personas sienten miedo y se genera un impacto tremendo en la persona. Si bien indicó que una protesta es un derecho, cuando esta se vuelve violenta afecta la salud mental de las personas dejando mucha ansiedad y temores. La especialista dijo que en los adultos el estrés es grande por la incertidumbre que vive por su trabajo por sus pertenencias, por no conseguir nada en medio de una paralización y protesta. Agregó que esa situación altera mucho a las personas y se va mellando la esperanza de que todo vaya mejor.

