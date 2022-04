El Gobierno resaltó que viene trabajando para promover una "salida pacífica y consensuada" a la controversia entre la empresa encargada del proyecto minero Las Bambas y las comunidades apurimeñas ubicadas en la zona de influencia. | Fuente: Andina

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) convocó a las comunidades de Fuerabamba y Huancuire, y a la empresa minera Las Bambas para llevar a cabo la mesa de diálogo el 7 de mayo próximo, a las 11:00 a.m.

A través de un comunicado, divulgado por la Oficina de Prensa e Imagen Institucional, se precisa que esta reunión puede desarrollarse en Lima o en Tambobamba, a elección de la comunidad.

"Una vez logrado el diálogo e instaurada la paz y tranquilidad, se fijará la fecha para la realización de un Consejo de Ministros Descentralizado en la provincia de Cotabambas", precisa el documento.

Enfrentamientos en medio de diálogo

Hace unos días, el Poder Ejecutivo destacó que viene trabajando para promover una "salida pacífica y consensuada" a la controversia entre la empresa encargada del proyecto minero Las Bambas y las comunidades apurimeñas ubicadas en la zona de influencia. En ese contexto, invocó a ambas partes a continuar el diálogo.

Sin embargo, este viernes se registraron al menos 35 personas heridas tras los enfrentamientos entre efectivos de la Policía Nacional y comuneros de Fuerabamba, distrito de Challhuahuacho, que protestan contra la minera MMG Las Bambas.

Cabe precisar que el Gobierno declaró por el término de 30 días calendario, el Estado de Emergencia en los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui, provincia de Cotabambas (Apurímac), zona donde se ubica el proyecto minero Las Bambas.





