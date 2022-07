Ley mordaza: ¿Cuáles son los riesgos que implica la presentación del proyecto de ley del Poder Ejecutivo?

Poder Ejecutivo | Fuente: Andina

El Gobierno de Pedro Castillo presentó este miércoles al Congreso de la República el proyecto de ley que crea el delito de difusión de información reservada en la investigación penal. Sin embargo, la propuesta del Poder Ejecutivo ha originado los cuestionamientos de la Defensoría del Pueblo y diversas organizaciones, que advierten de una 'Ley mordaza'.

El documento remitido por el Poder Ejecutivo indica que la iniciativa legal tiene como objeto incorporar en el ordenamiento jurídico el delito de difusión de información reservada en la investigación penal, el cual busca salvaguardar la información reservada a la que se tiene acceso por el cargo o función que desempeñan los operadores de justicia y las partes procesales en general.

"Asimismo, busca garantizar que los actos de investigación alcancen sus fines, sancionar el delito, restaurar la lesión ocasionada por este y asegurar la paz social", precisa el proyecto que busca incorporar el artículo 409 C en el Código Penal y modificar el 324 del Código Procesal Penal.

ARTÍCULO 2 Y 3 DEL PROYECTO DE LEY QUE CREA EL DELITO DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA EN LA INVESTIGACIÓN PENAL Artículo 2.-Incorporación del artículo 490 C en el Código Penal

Incorpórese el artículo 409 C en el Código Penal, conforme al siguiente texto:

"Artículo 409-C. Difusión de información reservada de la investigación penal

El agraviado, imputado, abogado, representante legal o cualquiera de las partes comprendidas en una investigación penal que, proporcione o difunda información de carácter reservada en los términos previstos en la ley, a personas no legitimadas, a la que tuvo acceso debido a su situación jurídica y/o rol, poniendo en riesgo los fines de la investigación penal, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de dos años.

Si la conducta descrita en el primer párrafo es realizada por un juez, fiscal, auxiliar jurisidccional, asistente administrativo, asistente en función fiscal o miembro de la Policía Nacional del Perú, la pena privativa de libertad será no menor de dos ni mayor de tres años.

Si, cualquiera de los sujetos comprendidos en los párrafos precedentes, directa o indirectamente, difunda la información antes referida a través de los medios de comunicación social y otros de difusión masiva, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años".



Artículo 3.-Modificación del artículo 324 del Código Procesal Penal



Modifíquese el artículo 324 del Código Procesal Penal, conforme al siguiente texto:

"Artículo 324. Reserva y secreto de la investigación.-

1. La investigación tiene carácter reservado o secreto y su vulnerabilidad es punible de conformidad con el artículo 409-C del Código Penal. Sólo podrán enterarse de su contenido las partes de manera directa o a través de sus abogados debidamente acreditados en autos. En cualquier momento pueden obtener copia simple de las actuaciones. 2. El Fiscal puede ordenar que alguna actuación o documento se mantenga ens ecreto por un tiempo no mayor de veinte días, prorrogables por el Juez de la Investigación Preparatoria por un plazo no mayor de veinte días, cuando su conocimiento pueda dificultar el éxito de la investigación. La Disposición del Fiscal que declara el secreto se notificará a las partes. 3. Las copias que se obtengan son para uso de la defensa. El Abogado que las reciba está obligado a mantener la reserva de ley bajo responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar de conformidad con el artículo 409-C del Código Penal. Si reincidiera, se notificará al patrocinado para que lo sustituya en el término de dos días de notificado. Si no lo hiciera, se nombrará uno de oficio".



Cuestionamientos a la "Ley mordaza"

El presidente del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), Augusto Álvarez Rodrich, y el director Ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana, Rodrigo Salazar Zimmermann, expresaron su preocupación en el programa Las cosas como son sobre los riesgos ante la eventual aprobación del proyecto de ley que crea el delito de difusión de información reservada en la investigación penal.



Augusto Álvarez Rodrich consideró que en el citado proyecto de la "Ley mordaza" el Gobierno comete un grave error al creer que el ocultamiento y la reserva de los procesos "ayuda a que los procesos vayan bien". Además, cuestionó el establecimiento de penas de prisión para jueces, fiscales y otros.



"Creemos también en IPYS que esto no puede analizarse fuera del contexto en el que ocurre y el contexto es en el cual hay investigaciones de corrupción al presidente de la República y nos produce la sospecha, creemos que legítima, de que este proyecto a lo que apunta es impedir que se conozca el proceso por el cual se investiga al presidente, a sus familiares y a sus amigos", dijo.

Mientras que para Rodrigo Salazar Zimmermann, la preocupación principal radica en que si el proyecto denominado "Ley mordaza" llega a aprobarse en el Congreso, entonces el parlamento nacional estaría "blindando" al Ejecutivo en presuntos casos de corrupción. Recordó también que anteriormente Fuerza Popular intentó impulsar una iniciativa legislativa en el Congreso disuelto y que en enero una comisión del Ministerio de Justicia trabajó un proyecto de ley muy parecido.



"Imagínate que todavía en el 2022, han pasado cinco años de investigación a Keiko Fujimori, y no sepamos lo que haya pasado con el lavado de activos. ¿Cuánto tiempo estaríamos sin saber todos los casos relacionados a Pedro Castillo? Y ojo, esta semana ha salido un caso adicional con su cuñada Yenifer Paredes. ¿Sabíamos que está pasando con esta señora si es que no habría posibilidad de investigar como medio de comunicación?. La cuñada del presidente, el sobrino del presidente, el exfuncionario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco o Zamir Villaverde, no sabríamos nada de eso", señaló.

"Riesgo sobre la libertad de información"

El abogado Alberto Cruces, adjunto en Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo, lamentó en RPP Noticias la decisión del Gobierno de presentar al Congreso el proyecto de ley que sanciona la difusión de información reservada en una investigación penal pues consideró que es un riesgo para la libertad de información.

"Estamos analizando la iniciativa porque son una serie de disposiciones que, además, tienen que ser concordadas con otras leyes, pero reiteramos que hay un riesgo sobre la libertad de información y el ejercicio, sobre todo, de la profesión del periodismo, quienes podrían no acceder a las fuentes que se requieren para temas de interés público", señaló.

Alberto Cruces sostuvo que sancionar a quien revele información sobre investigaciones fiscales que sea de interés público "genera un efecto de bola de nieve", ya que, por proteger principios entorno al proceso penal, se priva a la población de conocer detalles relacionados, por ejemplo, con casos graves de corrupción.

Ya en junio, la Defensoría del Pueblo expresó su preocupación y solicitó al Gobierno que descarte la presentación de la denominada "Ley mordaza", ya que la norma, afirmó, buscaría inhibir la labor colaborativa de quienes brindan información esencial a las y los periodistas, afectando así la libertad de expresión y el derecho a la información de la ciudadanía.



A través de un comunicado, resaltó la importancia de los medios de comunicación en el sistema democrático y la obligación del Estado de respetar su labor e independencia.

"En consecuencia, resulta indispensable asegurar condiciones mínimas que permitan a la prensa ejercer su labor a cabalidad, ya que de esa manera se garantiza que la ciudadanía se mantenga informada y se fomente su participación en el debate público", indicó.

La Defensoría del Pueblo argumentó que tales condiciones no podrían ser alcanzadas en contextos en los que "se criminaliza la divulgación de información fiscal", en tanto amedrenta a las fuentes periodísticas, evitando o dificultando que la prensa acceda a información fidedigna sobre asuntos de relevancia e interés público.

"Intento de mordaza"

Anteriormente la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV), señaló que la denominada "Ley mordaza" afecta el derecho fundamental de todos los ciudadanos peruanos a recibir información fidedigna e independiente sobre los presuntos delitos de corrupción de funcionarios por los que viene siendo investigado el Presidente de la República y su entorno más cercano.

"Se trataría de la afectación de un derecho fundamental amparado por nuestra Constitución Política y la Convención Americana de Derechos Humanos, de la que el Estado Peruano es miembro adherente y por tanto forma parte de su legislación nacional", afirmó en un comunicado.



La SNRTV advirtió también que de concretarse este "intento de mordaza" a la libertad de expresión, no dudará en denunciar al Estado Peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, invocó a la Comisión de Constitución del Congreso de la República a rechazar el proyecto de ley.

Asimismo, otros gremios periodísticos como Asociación Nacional de Periodistas (ANP), la Federación de Periodistas del Perú o el Colegio de Periodistas del Perú expresaron en su momento su preocupación y rechazo ante el citado proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo.

