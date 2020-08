Jorge Montoya Pérez. ministro del Interior. | Fuente: Mininter

El ministro del Interior (Mininter), Jorge Montoya Pérez, confirmó este domingo a RPP Noticias la muerte de tres pobladores de la comunidad indígena Kukama en un enfrentamiento con la Policía Nacional (PNP) en el campamento petrolero del Lote 95 que administra la empresa Petrotal en la localidad de Bretaña, Loreto.

Informó que otros once pobladores y seis policías resultaron heridos, con heridas de perdigones "en diferentes partes del cuerpo" entre los efectivos de la PNP.

"Algunos policías han sido evacuados a Requena. De acuerdo al primer informe que tenemos es que la mayoría tiene impacto de perdigones en rodillas, pómulos, en las piernas, en los hombros y algunos tiene orificios de entrada y salida", dijo a RPP.

"No me informan que hayan heridos de gravedad, pero cuando existe este tipo de cosas siempre decimos que hay pronóstico reservado, porque no sabemos cuál será la evaluación a futuro", agregó.

Este domingo, el presidente de la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio), Jorge Pérez Rubio, denunció la muerte de los tres pobladores kukama y demandó una investigación para esclarecer los hechos.

"El día ayer en la noche fueron a pedir en qué momento se va a dialogar y cómo se haría; sin embargo, se dio una gresca con la Policía Nacional, quienes usaron sus armas de fuego y los hermanos solo tenían sus herramientas ancestrales como son las lanzas", afirmó.

Al respecto, Montoya Pérez dijo que los incidentes están en proceso de investigación y que se espera el informe de la fiscal provincial penal de prevención del delito "que se encontraba presente" en el lugar de los hechos.

El ministro informó que una comisión de alto nivel dispuesta por el presidente Martín Vizcarra y presidida por el ministro de Cultura, Alejandro Neyra, está viajando a la zona del enfrentamiento.