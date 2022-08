María del Carmen Alva discrepa con vocero de Acción Popular y renuncia a asumir dos comisiones del Congreso

La parlamentaria dejó la presidencia del Congreso, pero se opuso a las direcciones de AP | Fuente: Andina

María del Carmen Alva, expresidenta del Congreso, rechazó este martes asumir la presidencia de las comisiones de pueblos andinos así como de ciencia y tecnología en el Parlamento, a los que había sido propuesta como titular por el vocero de Acción Popular, Elvis Vergara.

Según explicó la legisladora durante su intervención durante el Pleno, llegó a esta decisión porque dichos grupos de trabajo no tienen relación alguna con su profesión.

"Por favor, yo renuncio. He escuchado que estoy en la comisión como titular de pueblos andinos así como de ciencia y tecnología que no tienen nada que ver con mi profesión. Así que yo no voy a estar en esas comisiones y desde aquí le digo al congresista Elvis Vergara, vocero titular, porque aún no tenemos alternos, que no me consideren", señaló la parlamentaria en el pleno del Legislativo.

María del Carmen Alva es abogada de profesión y en la legislatura pasada tuvo a su cargo la presidencia del Congreso. Sin embargo, ha rechazado las disposiciones que había realizado la bancada de Acción Popular para ella en las comisiones del Parlamento.

Por otro lado, la bancada Cambio Democrático-Juntos por el Perú anunció la formalización de la denuncia contra la expresidenta del Parlamento ante la comisión de Ética luego de que ella agrediera físicamente a Isabel Cortez, legisladora que forma parte del referido grupo parlamentario.

En el documento se acusa a Alva de transgredir los artículos 2, 4 y 6 del Código de Ética Parlamentaria, por lo cual se exige "la máxima sanción posible" de parte de la Comisión de Ética.

Alva criticó a bancadas de izquierda por blindar a Castillo

María del Carmen Alva señaló en una entrevista a RPP que si el Congreso no logró la vacancia de Pedro Castillo se debió al blindaje que ha realizado todas las bancadas de izquierda que aún creen en él. En ese sentido, señaló que esas agrupaciones incluso se solidarizan con el mandatario.

"Las bancadas de izquierda lo blindan (al presidente) y se van a inmmolar con él, no necesitan ningún 'niño' de ninguna bancada. Yo he conversado con ellos y lo defienden. En el Bloque Magisterial a la mayoría yo los conozco, creen en él y se solidarizan. La única manera en que ellos voten por la vacancia es que vean un video con el presidente sentado, alguien dándole plata y él contando", sostuvo Alva a Todo se sabe de RPP Noticias.

Para la parlamentaria, es necesario también una presión por parte de la calle contra el presidente Pedro Castillo luego de todos los sucesos que están ocurriendo en Palacio de Gobierno.