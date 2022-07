Dimitri Senmache fue el quinto ministro del Interior en el Gobierno de Pedro Castillo | Fuente: RPP

Mariano González es el protagonista de la semana tras su intempestivo despido del cargo del ministro del Interior. Su predecesor, Dimitri Senmache, fue sindicado como uno de los posibles culpables de esta salida sorpresiva; sin embargo, en declaraciones a RPP, lo desmintió de forma rotunda.

El pasado 22 de mayo, Senmache juramentó como titular del Interior, pero su estadía en dicho sector duró poco, ya que fue censurado por el Congreso y dejó la cartera el 30 de junio. González fue su reemplazo, pero este solo estuvo 15 días en el cargo; el nuevo ministro es Willy Huerta Olivas.

El abogado se reunió en más de una ocasión con el presidente Pedro Castillo y ante la inestabilidad del gabinete del mandatario fue vinculado como un posible regreso al Estado, pero en la presidencia del Consejo de Ministros. Esto también fue desmentido por político. “Es una falsedad”, dijo en RPP.



Mariano González solamente duró 15 días como ministro del Interior | Fuente: Andina | Fotógrafo: Difusión

Desmiente sabotaje a Mariano González

"He estado en dos oportunidades (en el Palacio de Gobierno). Hace una semana y el día de ayer (martes). En ambas oportunidades he ido por un llamado del presidente de la República. Me convocó y fui para conversar con él. Ayer, entré golpe de 12.15 p. m. y me he retirado 12.50 p. m.. He conversado un total de 20-25 minutos con el presidente", sostuvo.

Senmache recalcó que el Jefe de Estado lo llamó para hablar sobre la coyuntura actual y le pidió una propuesta “de algunos ítems para el día de 28 de julio”.

"No hemos tratado ni un tema relacionado directamente al exministro Mariano González y, por ende, mucho menos he podido tener una injerencia. Yo he estado en una reunión con el presidente a solas. Yo no he entrado subrepticiamente, he entrado y he salido por la puerta de Desamparados. Esto es parte de transparencia", añadió.

Tras nuevamente negar alguna invitación para formar parte del PCM detalló su dialogo con Pedro Castillo. “En algún momento cuando recién me censuraron, el presidente me dijo: "Sería importante que usted se mantenga en el equipo", pero más allá de eso no he conversado más nada. En este momento no estoy trabajando para ninguna entidad, ni pública ni privada”, declaró.



Dimitri Senmache fue designado como ministro del Interior el pasado 22 de mayo | Fuente: Andina | Fotógrafo: Difusión

Preocupado por el Mininter

Dimitri Senmache mostró su preocupación por la cartera del Interior, ya que señaló que ningún ministro que entre pueda mostrar resultados, dado el poco tiempo que están en el cargo. “Es uno de los sectores que más recargada agenda tiene en todo el Estado porque tiene que solucionar uno de los principales clamores de la población”, subrayó.

Por último, dijo que está de acuerdo con el grupo especializado de policías creado por Mariano González. “Eso es lo que yo traté de hacer con el general Óscar Arriola, ponerlo al frente de esta búsqueda”, finalizó.