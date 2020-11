Martín Vizcarra | Fuente: Andina

El expresidente Martín Vizcarra se pronunció por la asunción de Manuel Merino, quien juró esta mañana en el Congreso como nuevo presidente en medio de fuertes protestas en el centro de Lima y otras ciudades del país. Dijo que existe dos principios básicos para que una autoridad ejerza el poder: legalidad y legitimidad.

“Respecto a la juramentación del señor Merino manifestar, como ya lo he dicho, mi preocupación por el Perú. No lo desearía el mal a mi país, tengo una preocupación, como tienen miles de peruanos. Para poder ejercer su autoridad se necesitan dos principios básicos: necesitan legalidad y legitimidad. La legalidad está en tela en juicio porque el Tribunal Constitucional no se manifestó. Y la legitimidad, ¿quién la da? La legitimidad la da el pueblo. Entonces una autoridad que no tiene legalidad definida ni legitimidad de respaldo, entonces genera preocupación”, dijo.

El mandatario dijo que respeta las manifestaciones espontaneas que se están produciendo a lo largo del país. “Soy un peruano más y manifiesto un sentimiento de preocupación”, dijo.

Vizcarra Cornejo brindó estas declaraciones al salir de su vivienda para dirigirse a la oficina de su abogado, quien-dijo-ya se apersonó a las fiscalías que lo están investigando. Los fiscales Elmer Chirre y Germán Juárez Atoche han abierto cada uno un proceso por presuntos pagos ilegales en las obras Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua cuando Vizcarra era gobernador regional. El expresidente dijo que se pone a disposición de ambas fiscalías y que colaborará para que haya una investigación clara y profunda.

Asimismo, dijo que no considera como amigo al exministro José Manuel Hernández, pero sí una persona con la que tuvo una larga relación laboral y profesional por varios años.