El ministro de Energía y Minas Eduardo Gonzáles Toro ingresó en reemplazo de Iván Merino. | Fuente: Andina

Un amplio reportaje del dominical Punto Final, ha puesto en evidencia que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) oculta los ingresos y salidas de Víctor González Toro, hermano del actual ministro Eduardo González Toro.

La presencia de estos dos hermanos comenzó al inicio del gobierno de Pedro Castillo. El exministro de Energía y Minas, Iván Merino, contrató como consultor de la institución a Víctor González Toro. Mientras tanto, el expresidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, sumó como asesor de PCM a Eduardo González Toro.

Ambos hermanos percibían sueldos de 15 600 soles; pero esta situación cambió con la salida de Guido Bellido como jefe del Gabinete Ministerial y la entrada de Eduardo González como nuevo flamante ministro de Energía y Minas.

El hermano del nuevo ministro, Víctor González, renunció al Minem para evitar un conflicto de intereses en el mismo ministerio. Sin embargo, los hechos indican que su salida solo ha sido administrativa.

Según funcionarios del ministerio consultados por el dominical, Víctor González Toro sigue ingresando al Minem, recorre sus pasillos y continúa dando órdenes. Punto Final encontró que en el registro de visitas no se apunta sus entradas y salidas, como una última del 18 de octubre, fecha en la que las cámaras captaron su entrada y salida, pero que sin embargo no fueron registradas por los guardias de ingreso a diferencia de otras visitas que asistieron ese día. Así como este día, son otros en los que no se registra su visita.

Respuesta del Minem

Víctor González Toro fue increpado por un periodista de Punto Final a su salida del Ministerio de Energía y Minas, y se le preguntó por qué acude habitualmente y negó presentarse a esa institución de manera habitual.

Al respecto, el Ministerio de Energía y Minas emitió un comunicado justificando la presencia del hermano del ministro; sin embargo, no precisó por qué no se han registrado sus entradas y salidas, como corresponde en toda institución gubernamental.

"La presencia del señor Víctor González Toro en diversas ocasiones se debe al soporte médico y anímico al ministro Eduardo González, en el complejo tratamiento que recibe de por un problema de salud que demanda terapias, monitoreo y una medicación especial", indicaron.