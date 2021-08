El Ministerio de Transportes y Comunicaciones es la cartera con más nombramientos polémicos en lo que va del gobierno del presidente Pedro Castillo. | Fuente: ANDINA

De acuerdo con el Consejo Privado Anticorrupción, durante las primeras semanas del gobierno de Pedro Castillo se han realizado más de ochenta designaciones de puestos de alta dirección. De ellas, 31 tienen cuestionamientos de diversa índole y cinco fueron dejadas sin efecto. Casi todas en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

¿Por qué el MTC ha reportado tantos nombramientos fallidos? De acuerdo con diversos especialistas, esta cartera es clave para el desarrollo de proyectos de infraestructura, los cuales manejan millonarias inversiones en todo el Perú, tanto a nivel urbano como a nivel departamental y rural.

“Un proyecto de inversión de infraestructura pública del MTC puede superar largamente en monto e impacto económico a varios proyectos municipales juntos. Pensemos por ejemplo en las líneas del metro, en la carretera central o en los trenes recientemente anunciados en el mensaje presidencial del 28 de julio", sostiene Karla Gaviño, docente de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico.

Para Gaviño, la designación de funcionarios en el MTC debe tener nuestra principal atención en este y en cualquier gobierno. "Las designaciones en este sector deben ser materia de especial atención pública, tanto para cautelar la calidad en el manejo de dicho ministerio, como la transparencia en las licitaciones a su cargo, concesiones y otros".

Juan Silva es el actual ministro de Transportes y Comunicaciones. Es cercano a Vladimir Cerrón y Pedro Castillo. | Fuente: ANDINA

Los casos de Provías y Promovilidad

Los nombramientos más críticos en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ocurrieron en Provías Descentralizado y Promovilidad, proyectos adscritos a esta cartera. El primero maneja millones de soles en construcción de carreteras en todo el Perú y el segundo vela por el transporte urbano.

En Provías Descentralizado se designó a una abogada sin experiencia y cercana a Vladimir Cerrón, llamada Natalia Jiménez. Su nombramiento fue dejado sin efecto al poco tiempo para darle el puesto al ingeniero Julio Palacios García. En Promovilidad, en tanto, nombraron a Alberto Falla, empresario que fundó una planta de revisiones técnicas clausurada porque entregaba certificados falsos. Este cargo también fue retirado.

La abogada Natalia Jiménez fue nombrada de manera fugaz en el MTC. Es cercana a Vladimir Cerrón.

Los nombramientos cuestionados en instituciones del Estado no solo deberían dejarse sin efecto, sino que deberían ser investigados, asegura la especialista en gestión pública Teresa Santillán. "Si la persona que se ha nombrado no tiene este perfil debe procederse no solo a la desvinculación, sino también a ver cómo es que esta persona llegó a este cargo y, en ese sentido, ver quién tiene la responsabilidad, qué es lo que está pasando, quién está detrás de estas designaciones".

Santillán agrega que los temas que maneja el MTC hacen necesario que se revele qué intereses existen detrás la designación de personas no aptas para esos cargos. "El MTC tiene a su cargo dos importantes temas: transportes, en donde desde hace muchos años vemos que tienen problemas con, por ejemplo, temas de concesiones de peajes; pero también las comunicaciones, donde se ve el tema de las concesiones para espectros de radio, de televisión".

Otro de los problemas con estas designaciones, sostiene Santillán, es que la imagen del Estado continúa deteriorándose. "Lo que está haciendo este gobierno es reafirmar el descontento y decirle a la gente con esto que el amigo o el conocido pueden ingresar a ser personal de confianza si es que es amigo de tal o cual persona. Situación que no debería suceder".

Las críticas llegaron incluso desde diversos gremios como la Asociación de Empresas de Transporte Interprovincial. Su representante, Martín Ojeda, declaró en RPP Noticias lo siguiente: "En los últimos 18 años que estoy vinculado al tema de transporte no concibo que el ministerio o el Estado contrate personas que al parecer no tienen la posición moral para tener estos cargos".

El presidente Pedro Castillo se reunió con el contralor Nelson Shack y se comprometió a fortalecer las acciones de control para evitar estas cuestionables contrataciones. Es lo mínimo que se le pide al Ejecutivo.