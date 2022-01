Gisela Ortíz se refirió a la reciente entrevista del presidente Pedro Castillo

La ministra de Cultura, Gisela Ortiz, mostró su apoyo al presidente Pedro Castillo respecto a la afirmación que hizo el jefe de Estado durante una entrevista con la cadena CNN en la que dijo que el Perú va a continuar siendo su escuela de formación como mandatario.

"El Perú es la escuela de todos. Todos quienes vivimos aquí como peruanos aprendemos a ser ciudadanos en este país, que es nuestra escuela (…) No es denigrante, para nada, yo me siento orgullosa de todo este aprendizaje que hemos tenido como peruanos", dijo.

"Cualquiera no puede venir a generar este tipo de prueba-error, lo que sí hay que asumir la responsabilidad que todos tenemos, desde el funcionario, presidente de la República, ministros y demás, en lo que nos corresponde para gobernar", agregó.

Sobre este tema, el congresista Guido Bellido, expresidente del Consejo de Ministros, consideró que en las recientes entrevistas brindadas por Pedro Castillo "depende de cada periodista cómo elabora sus planteamientos, sus preguntas". Bellido cuestionó que durante estos encuentros se hayan utilizado "preguntas elaboradas" y con varias ideas en simultaneo.

"Es un error gravísimo, incluso el periodista sabe lo que está haciendo, pero la forma como ha llevado la entrevista ayer (…) Yo he visto que le ha dado una lista de ciertos hechos y va a ser un poco complicado para cualquiera responder. No he visto la entrevista completa, pero en una he visto que el periodista incluso habla de mi persona, sin tener fehacientemente la situación en la que se vienen desarrollando ciertas acusaciones", reprochó.

"Suelto de huesos el señor se manda y ni siquiera ha visto la carpeta fiscal de cómo se está desarrollando y se despacha con todo y a mí realmente esa forma de entrevista es con malicia porque si quiere preguntar, se hace una pregunta, pero no te hago una lista de 50 preguntas y al final dejas al entrevistado en una situación complicada. Siempre es importante el respeto y es importante la idea de llevar la información de manera correcta", agregó.





"Nunca me formé para político"

El presidente de la República, Pedro Castillo aseguró que en su Gobierno atraviesa por un "proceso de aprendizaje" y señaló que si le hubiera constado que algunos exministros estaban presuntamente relacionados al terrorismo no los habría juramentado.



"Nunca pasé por una luna de miel como se ha dado en los demás gobiernos, quizá esta forma de aprender en el mismo proceso (... ) nunca me formé para político, le reitero yo no fui entrenado para Presidente; he venido por el mando del pueblo para no cometer lo mismo", dijo en entrevista con CNN.



Ante la consulta de si el Perú es una escuela para aprender a ser presidente, Pedro Castillo afirmó que el país "seguirá siendo su escuela" como un espacio para "hacer las cosas bien, corregir lo que está mal y hacer las cosas para el bien de todos los peruanos".

"A mí me dijeron terruco, me dijeron que tenía vínculos con el Movadef, con el Conare, me dijeron de todo. No fui entrenado para ser Presidente. A mí nadie me puso en un espacio de inducción, yo no me fui al exterior, yo no me fui a los Estados Unidos a entrenar, yo no me presté a eso, yo estoy por acá por el país y por el pueblo, y no le voy a robar al país", dijo.

