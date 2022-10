Ministro de Defensa sobre filtración de documentos de las FF.AA.: "No tienen ningún valor para el Estado Peruano"

Daniel Barragán se presentó en el Congreso tras la revelación de esta filtración de documentos | Fuente: Mindef

Daniel Barragán, titular del Ministerio de Defensa, aseguró este lunes que el reciente hackeo por parte del grupo denominado 'Guacamaya' no ha revelado algún tipo de información sensible del Ejército Peruano.

El ministro de Defensa participó de una sesión reservada en el Parlamento y en conferencia de prensa rechazó que se haya filtrado "información sensible" con el ataque del grupo de hackers 'Guacamaya'.

"En el caso de, por lo menos dos institutos como la Fuerza Aérea y Marina de Guerra, tenemos data center que ataca y defiende, es por eso que hasta ahora solamente hay correos electrónico que no tienen ningún valor para el Estado Peruano o para la sensibilidad de nuestro territorio, no hay nada que pueda ser sensible para otras personas", informó Daniel Barragán.

Por otro lado, Barragán indicó que se encuentran realizando un análisis forense que por ahora va en un 35 % de avance. Además, precisó que se tomaron algunas medidas de prevención tras lo ocurrido.

"Estamos recién el análisis forense, está en un 35% de avance. No hay información sensible hasta el momento así que no tenemos por qué preocuparnos de algunas bolas que están dando por ahi que dicen que hay planes de guerra que están vinculados a este tipo de investigaciones. No existe nada de eso (...) Lo que hemos hecho es restringir y cerrar nuestros servidores, es la primera acción que tomamos y sobre eso vamos a seguir informando", expresó.

Sobre el caso Gasolinazo, donde la Fiscalía pide 36 meses de prisión preventiva para exgeneral César Astudillo y otros tres investigados, el ministro Barragán solo dijo esperar que le caiga todo el peso de la ley para quienes resulten involucrados.

"Que le caiga todo el peso de la ley a todos los que infringen. Estoy de acuerdo con todaas aquellas sanciones que el Poder Judicial señale", puntualizó.

Los 'Guacamaya Leaks'

Andrés Gómez de la Torre, exdirector de la Escuela Nacional de Inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), señaló que el reciente hackeo por parte del grupo denominado 'Guacamaya', que accedió a miles de documentos de inteligencia militar de diversos países, en el caso peruano, ha sido de "un ratio bajo" de información.

"Para el caso peruano, aparentemente, tenemos un ratio bajo de información filtrada en cuestión de cantidad, porque, según la información que se tiene hasta el momento, serían alrededor de 280 mil correos electrónicos y documentos", sostuvo a RPP Noticias.