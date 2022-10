'Guacamaya Leaks': "Se ha filtrado un ratio bajo de información peruana, pero es una amenaza contra toda América Latina", afirma especialista

Según Andrés Gómez de la Torre, las relaciones binacionales más afectadas por la filtración de documentos son las Argentino-chilenas | Fuente: Andina

El abogado Andrés Gómez de la Torre, exdirector de la Escuela Nacional de Inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), en diálogo con RPP Noticias, señaló que el reciente hackeo por parte del grupo denominado 'Guacamaya', que accedió a miles de documentos de inteligencia militar de diversos países, en el caso peruano, ha sido de "un ratio bajo" de información.

"Para el caso peruano, aparentemente, tenemos un ratio bajo de información filtrada en cuestión de cantidad, porque, según la información que se tiene hasta el momento, serían alrededor de 280 mil correos electrónicos y documentos", sostuvo.

Estos documentos, según señaló, serían "planes de carácter defensivo", hipotéticos ante una eventual amenaza externa contra la soberanía peruana, y que no tienen el potencial de afectar relaciones internacionales.

"En el caso peruano, se tratarían de hipótesis de conflicto de guerra convencional, pero de carácter defensivo, no ofensivo (...) Los planes de contingencia para hipótesis de guerra convencional se desarrollan en todos los países, es normal. A mí no me preocupa el tenor de los documentos", refirió.

Respecto a las medidas frente a este hackeo al sistema de defensa nacional, Gómez de la Torre señaló que "hay que determinar la profundidad de la penetración efectuada por estos hackers".

"Eventualmente, se considera una reunión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, en donde están todos los actores involucrados y que pueden aportar elementos de juicio en defensa, interior, relaciones internacionales, etc., (para) calibrar la profundidad de los hechos. Y también puede ameritar la acción fiscalizadora conjunta de las comisiones parlamentarias de Defensa Nacional, Orden Interno y de Inteligencia, en sesiones reservadas, para auscultar la magnitud de la penetración y las medidas correctivas que se deberían tomar para evitar estas filtraciones", explicó.

Amenaza a toda Latinoamerica

El abogado señaló que el mayor peligro con este hackeo está en las repercusiones a las relaciones diplomáticas entre los países involucrados.

“En primer lugar, recordar que este no es un problema que afecta estrictamente al Perú sino que es regional y su epicentro inicial ha sido Chile, donde se han filtrado alrededor de 400 mil documentos clasificados del Estado Mayor Conjunto. Pensábamos que éste era el caso más crítico, pero, en el transcurso del fin de semana, nos hemos dado con la increíble noticia de que esto ha migrado a México, donde hay alrededor de 2 millones de documentos", sostuvo.

De lo revelado en la filtración, Gómez consideró que lo más preocupante sería el efecto en la relación binacional entre Chile y Argentina.

"Yo creo que el gran problema ahorita son las relaciones bilaterales chileno-argentinas. Porque hay cosas que ha escrito el Estado Mayor Conjunto chileno sobre el presidente argentino que son gravísimas. Así que aquí hay mucha tela que cortar. (Chile) tiene una excesiva preocupación por Argentina, pese a que éste último está en una situación militar operativa muy baja", explicó.

Además, el exdirector de la Escuela de Inteligencia señaló que estos hackeos no son nuevos y que, con el conflicto entre Ucrania y Rusia, las técnicas han ido evolucionando.

"Hay que contextualizar algo que también viene del exterior: hay que subrayar que, en el caso de la guerra rusa-ucraniana, los rusos han desarrollado importantes capacidades de guerra tecnológica e intrusiva, entre ellos el tema de la ciberguerra. Lo hicieron en Estonia con mucha eficiencia el 2006. Y antes de esta operación militar especial, ya existía una guerra silente; es decir, ya los rusos habían penetrado los puertos de seguridad institucional de Ucrania", puntualizó.