Ministro de Educación: La vacancia presidencial se ha convertido en una obsesión de algunos congresistas desde el 28 de julio del 2021

El ministro de Educación, Rosendo Serna, afirmó este miércoles que el tema de la vacancia presidencial contra Pedro Castillo se ha convertido en una obsesión desde el 28 de julio del 2021 en el Congreso de la República.



En entrevista con el programa Nada está dicho de RPP, Rosendo Serna indicó que algunos congresistas "deforman" la figura de vacancia presidencial, por lo que les pidió coherencia sin situaciones de tipo "político partidario".



"Pienso que la vacancia [presidencial] se ha convertido en una obsesión desde el 28 de julio del 2021. Hay algunos congresistas que se han olvidado de su función y se concentran solo en ese tema y deforman una situación que, dentro del marco de la democracia y la situación que da las responsabilidades y funciones que tienen los poderes del Estado, puede hacerse uso en la medida que se haga con arreglo a ley también", dijo.



Rosendo Serna exhortó a trabajar por el país a los congresistas a trabajar por el país y "desprenderse de algunas situaciones que siempre han ocurrido en el país" y que generalmente no se ha prestado atención, debido a que los "amiguitos han estado en el poder".

"Hay mucha gente que critica fuertemente el tema y no tenían coherencia en críticar años atrás cuando ocurrían las mismas situaciones de este tipo. Por ejemplo, en la gestión de Pedro Pablo Kuczynski sabían de ese tema, que era un lobista, que estaba trabajando el tema para sus intereses. Todo el mundo lo sabía y lo sabía desde mucho más antes, desde cuando fue ministro de Toledo", afirmó.

Malestar por calificativos en el Congreso

Por otro lado, Rosendo Serna expresó su molestia por los calificativos de "incapaces y mediocres" que recibieron los ministros en las intervenciones de parlamentarios el martes en el pleno del Congreso.



"Soy maestro y creo que seguro no puedo decir los adjetivos que han dicho. No sé quién les ha dado la autoridad de ser iluminados en el conocimiento para que puedan decir a todos que somos incapaces, mediocres. Eso me parece que está mal", agregó.

Asimismo, Rosendo Serna manifestó que si uno hace una línea de tiempo de los gobiernos anteriores siempre se encontrarán situaciones de partidarios del gobierno en cargos del Estado y funcionarios cuestionados. Sin embargo, admitió que se deben corregir y meditar estos temas para fortalecer la democracia.

"Por ejemplo en la gestión de Alan García todos los militantes del partido aprista ejercieron cargos públicos. Cuando ejerció el señor Toledo... esa misma imagen se ve en años anteriores y ahí las cosas que no eran tan fuertes como ahora", dijo.

