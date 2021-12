Declaracionesd del ministro de Transportes en Ica. | Fuente: Foto: MTC / Video: RPP Noticias

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, señaló que la gestión del presidente Pedro Castillo tiene errores, pero que estos se rectifican, ya que "nadie nace sabiendo". El ministro dijo que invitan al Congreso para trabajar con el Ejecutivo y que no duden del trabajo que realizan como Gobierno.

"Somos un Gobierno que tiene errores, sí, lo aceptamos, pero el que trabaja se equivoca; el que no hace nada nunca se equivoca, y en eso yo entiendo al Gobierno. Hay errores, pero se rectifican. Dicen que errar es humano, pero rectificarlo es divino y eso debe pasar. Nadie nace sabiendo y en eso soy muy sincero y lo digo públicamente. Pero jamás en nosotros encontrarán personas que se presten para la corrupción, eso nunca", señaló.

El titular de Transportes manifestó que hay tentáculos de la corrupción: "hemos perdido un montón de dinero en corrupción y eso hay que corregir", preciso.

El ministro de Transportes y Comunicaciones llegó a la ciudad de Ica para inaugurar 54 kilómetros de la doble vía de la Panamericana Sur, desde San Andrés, en la provincia de Pisco, hasta Salas Guadalupe, en la ciudad Ica. Junto al ministro también participaron el Gobernador Regional de Ica, Javier Gallegos y la alcaldesa de la provincia de Ica Emma Mejía.

Investigación fiscal

Recientemente el Ministerio Público inició una investigación preliminar contra funcionarios de Petroperú y otros por el presunto delito de colusión simple y negociación incompatible por la compra de Biodiesel a la empresa Heaven Petroleum Operators.

Las indagaciones comprenden al gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo y los funcionarios Gunther Document Celis, gerente del departamento de distribución; Muslaim Abusada Sumar, gerente de cadena de suministros; y Roger Liy, gerente del departamento de compras e hidrocarburos de Petroperú, en calidad de autores de los delitos descritos.

Como parte de estas diligencias, según un acta fiscal, Pedro Castillo no autorizó el ingreso a la Oficina de Secretaría del Despacho Presidencial al personal del Ministerio Público que acudió a Palacio de Gobierno como parte de las diligencias tras la investigación que se sigue por presuntas irregularidades en la licitación de Petroperú ganada por Samir Abudayeh Giha, gerente de la empresa Heaven Petroleum Operators, quien se había reunido con el jefe de Estado.

Pedro Castillo: "Tenemos una trayectoria limpia"

Hace unos días, el presidente Pedro Castillo señaló que no permitirá que se manche su trayectoria, luego de que él mismo acudiera al despacho de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, para solicitar que se programe su declaración testimonial para el 28 de diciembre, en Palacio de Gobierno.

"Que nadie pretenda echar un manto de duda sobre nuestro actuar porque tenemos una trayectoria limpia y no permitiremos que sea manchada con rumores falsos o acusaciones infundadas. Estamos aquí para servir al país, no para servirnos de él. Que no nos confundan: han sido los arreglos y los negociados oscuros del pasado los que pusieron en jaque al Perú, han sido las redes de corrupción los que llevaron al abismo", indicó.

El presidente dio estas declaraciones durante una actividad en la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú. A este lugar también acudieron el ministro del Interior, Avelino Guillén, y el comandante general de la Policía; sin embargo, no fue posible consultarles sobre la frustrada expulsión de ciudadanos extranjeros vinculados con actos delictivos.

