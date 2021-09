Más desacuerdos en el Gabinete: Ministro de Ambiente cuestiona posición de Aníbal Torres sobre Vladimir Cerrón

Rubén Ramírez, ministro del Ambiente. | Fuente: Minam

El ministro del Ambiente, Rubén Ramírez, dijo este martes que respeta las recientes afirmaciones del ministro de Justicia, Aníbal Torres, sobre el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, pero considera que ya hay una posición clara del Gobierno sobre el también exgobernador de Junín.

En la víspera, en una entrevista a un medio local, el titular de Justicia pidió a Cerrón no interferir en las acciones del gobierno, pues quien había ganado las elecciones era el presidente Pedro Castillo.

"Es su versión, que respeto, pero hay una posición bien clara en el gobierno. Me parece que la percepción del ministro (Aníbal Torres) todavía no es muy solvente, en el sentido que, hasta donde yo sé, en este caso el señor Cerrón no participa y no tiene injerencia en el gobierno", dijo Ramírez a la Rotativa del Aire de RPP.

El ministro indicó que Vladimir Cerrón puede expresar sus opiniones en libertad como cualquier ciudadano, pero insistió en que no participa en actividades oficiales del gobierno "y menos pone la agenda del presidente".

Perú Libre rechaza declaraciones de Aníbal Torres



El lunes, la bancada parlamentaria de Perú Libre rechazó "contundentemente las constantes y desafortunadas expresiones" del ministro de Justicia, Aníbal Torres, sobre el fundador del partido del Lápiz, Vladimir Cerrón.

A través de un comunicado, el grupo parlamentario se refirió a unas declaraciones del "invitado ministro de Justicia" a un medio de comunicación en el que afirmó que "Vladimir Cerrón es una influencia dañina para Pedro Castillo".

"El ministro invitado Aníbal Torres ha emitido opiniones contrarias al partido, sus dirigentes y militantes, lo que consideramos inaceptable de alguien que se ha sumado para aportar y no dividir", dice el texto difundido por la bancada oficialista.

Además, Perú Libre señala que no ha cuestionado la labor de Torres en el gabinete, y le ha brindado la "oportunidad para que desempeñe sus buenos oficios en la cartera".

Tras la emisión del comunicado de Perú Libre, el secretario general del partido, Vladimir Cerrón, también se pronunció sobre el ministro de Justicia. "Aníbal Torres, siempre fue impulsor de la fractura entre el Gobierno y Perú Libre", tuiteó el exgobernador de Junín.

No obstante, algunos congresistas de Perú Libre, como la represententa de Tacna, Betsy Chávez, dijo que no fueron consultados para la emisión del comunicado contra Aníbal Torres.