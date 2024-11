Ministro del Ambiente dice que muchos gremios de transportistas no acataron paro porque demandas "se politizaron"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gobierno Juan Carlos Castro: "Muchos gremios de transportistas no han acatado los paros"

El ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, indicó que los gremios detrás del paro no lograron una convocatoria masiva y destacó que se desarrolla con normalidad el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2024. | Fuente: RPP

El titular del Ministerio del Ambiente, Juan Carlos Castro, consideró que existen demandas políticas en los gremios que convocaron a un paro nacional durante el desarrollo de la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

En entrevista con el programa Encendidos, el ministro invocó a las organizaciones sociales detrás de las movilizaciones a reflexionar y comprender que el evento busca atraer inversiones al Perú.

"De las entrevistas que han hecho algunos medios, (veo) que se trata de la liberación del expresidente, de algunas normas, yo veo que desde hace un punto tiene un tono más político porque las demandas salen de lo que inicialmente eran las previstas para este tipo de demanda. Así que creo que se ha politizado el tema y por eso es por lo que muchos gremios de transportistas, por ejemplo, no han acatado los paros porque ya se dieron cuenta que esto va por otro camino y no por lo que finalmente ellos querían protestar", dijo.

Para el titular del Minam los gremios detrás del paro no lograron una convocatoria masiva y destacó que el evento APEC se desarrolla con normalidad.

"Todos podemos trabajar unidos porque no se trata tampoco, por ahí he escuchado, de querer ocultar que el país no está bien. Lo que aquí no queremos es ocultar, los problemas hay que solucionarlos. Lo que queremos es ver que el país está en las condiciones de poder atraer inversiones. Esas inversiones van a generar empleo, esto va a generar ingresos y los ingresos van a poder mover la economía del país. Y creo que las organizaciones tienen que entender también ese mecanismo en el cual el Perú está siendo el centro", expresó.

Mercado de carbono en APEC

De otro lado, el ministro Juan Carlos Castro precisó que el principal tema ambiental que su cartera está tratando en las reuniones técnicas durante el Foro APEC es el mercado de carbono.

"Muchas de las preocupaciones de las veintiún economías está basada en los efectos del cambio climático y cómo esto puede afectar a los proyectos de inversión que se apoyan en los países. Y el Perú, siendo un país vulnerable a los efectos del cambio climático, tiene una necesidad enorme de mirar al cambio climático (...) Y en el Perú lo que estamos tratando nosotros es que miremos hacia la Amazonia con los mercados de carbono", afirmó.

Juan Carlos Castro sostuvo que la delegación peruana en la COP29 en Baku, Azerbaiyán, se encuentra negociando junto a nuestras comunidades un fondo de aproximadamente 100 millones de dólares para conservación de bosques para recuperación de áreas de degradadas en la Amazonía y que beneficia al a las comunidades.

"Eso sumado también a los proyectos de inversión y a las futuras inversiones que podamos conseguir aquí en el Foro Económico de APEC. Todos deben tener el componente transversal que es el ambiente. Lo que la presidenta ha solicitado es que las inversiones vengan, que sean sostenibles de manera ambiental y de manera sostenible", manifestó.