Ministro del Interior asegura que iniciativa de adelanto de elecciones no se trató en Consejo de Ministros

Alfonso Chávarry, ministro del Interior. | Fuente: Mininter

El ministro del Interior, Alfonso Chávarry, aseguró que la iniciativa de adelantar las elecciones generales, que según versión del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, iba a ser anunciado por Pedro Castillo en su mensaje del último 15 de marzo ante el Congreso pero que se desistió a última hora, no fue tratado por el gabinete ministerial.

"En la sesión del Consejo de Ministros estuve presente, pero no hemos tocado ese punto. No lo conocía", dijo en entrevista concedida el último jueves a Perú21 y publicada este domingo.



Respecto a la posibilidad de que la propuesta de adelantar las elecciones y la posterior decisión de dejarla de lado habría sido un tema tratado solo entre Castillo y Torres, comentó que "seguramente" fue así, pero insistió que no fue tratado por el gabinete ministerial en pleno.

Las declaraciones de Chávarry se suman a las de la vicepresidenta DIna Boluarte, quien el último jueves afirmó que no estaba enterada de un proyecto de ley del Ejecutivo que planteaba el adelanto de las elecciones y que el presidente Pedro Castillo habría optado por obviar ese anunció.

"Yo no estaba enterada de ese punto final porque eso no se ha puesto en conocimiento del Consejo de Ministros. Seguramente ha sido algo que el premier (Aníbal Torres) ha conversado con el presidente, pero lo que hemos aprobado es lo que ha dicho el presidente ayer (el martes 15 de marzo) en el Congreso”, dijo a la prensa.

Cabe recordar, que los mensajes del presidente de la República ante el Congreso deben ser aprobados antes por el Consejo de Ministros.

Versión contraria de otro ministro

La versión del ministro de la Producción, Jorge Prado Palomino, discrepa con las declaraciones de Boluarte y Chávarry, pues aseguró que durante la sesión previa al mensaje del presidente Pedro Castillo ante el Congreso, el Consejo de Ministros abordó el tema de elaborar un proyecto de ley para adelantar las elecciones. "Fue una conversación como una alternativa", indicó.

"Bien pudo ser una salida si tenemos tanto problema para seguir trabajando (…) Ha sido una conversación como una alternativa, pero nada fijo, nada que haya sido definitivo. En esto hay que ir evaluando minuto a minuto cómo van sucediendo las cosas", dijo el último jueves 17 de mazo.

Cambio de mensaje "a última hora"



La noche del martes 15 de marzo, tras la presentación del mandatario en el Parlamento, Aníbal Torres dijo que en el mensaje que dio Castillo se decidió retirar la propuesta de adelanto de elecciones generales "a última hora".

"Él decidió no hacerlo. Me manifestó, ‘doctor, vamos haciendo un último intento por la concertación en el Congreso, para corregir esta inestabilidad política que existe’, ‘puede ser que podamos lograr ponernos de acuerdo para afrontar los grandes problemas que tiene el país’; por esa razón, no hizo el anuncio de adelanto de elecciones generales, esa es la verdad”, dijo Torres en un pronunciamiento desde Palacio de Gobierno.

Días antes, Torres había dicho que el mensaje de Castillo "probablemente" contendría "alguna sorpresa, algún anuncio, debido a que la inseguridad política nos está causando muchísimo daño, está afectando al país económicamente y no es una inseguridad solo de este régimen, sino que viene de más de cinco años".

Piden acta de Consejo de Ministros

Los congresistas Jorge Montoya y Alejandro Cavero, de Renovación Popular y Avanza País, respectivamente, solicitaron formalmente al jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, la copia de la reciente sesión del Consejo de Ministros en la que se habría planteado el proyecto de adelanto de elecciones.

El parlamentario de Renovación Popular adelantó que, de ser falsas las declaraciones de Aníbal Torres en las que señaló que el presidente Pedro Castillo no anunció la propuesta de adelanto de elecciones que ya se había previsto en el Consejo de Ministros, procederán a interpelarlo y censurarlo, de ser necesario.

"Ante las declaraciones del premier Anibal Torres respecto a un supuesto proyecto de adelanto de elecciones, he solicitado a la PCM copia del acta de la sesión del Consejo de Ministros para corroborar si es cierto que esta haya sido una propuesta del Gobierno", dijo por su parte Alejandro Cavero.