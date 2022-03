Óscar Zea, ministro de Desarrollo Agrario y Riego | Fuente: Congreso

Tras revelarse que el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Óscar Zea, fue acusado por dos homicidios en 1999 y 2005, cuando residía en Puno, este fue rechazado por los ciudadanos a su llegada a la región Arequipa.

“Es una vergüenza. No es bienvenido ese ministro en Arequipa. En Arequipa somos decentes”, dijo un ciudadano.

Por su parte, el ministro Zea se defendió y rechazó tener algún antecedente penal en su contra.

"¿De qué antecedente me hablan? Déjenme explicarle, sucede que en ese entonces mi familia, como cualquier familia, nos encontramos y al día siguiente aparece fallecido. (Los policías) vinieron al lugar donde vivía, ellos investigaron minuciosamente. Son cosas que se dan como cualquier otro que tiene su familia, sus reuniones. No hay ningún antecedente. Ayer no han mostrado ni una sola prueba", aseveró.

Acusaciones

Óscar Zea fue acusado por dos homicidios en 1999 y 2005, cuando residía en Puno, según el dominical Panorama, que presentó resoluciones judiciales que dan cuenta de ambos procesos en los que estuvo involucrado el hoy también congresista de Perú Libre.

En el primer caso un documento del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) de 1999 señala que debía ser recluido por el homicidio del ciudadano Paulino Zeballos, aunque en el dominical precisan que fue absuelto.

En tanto, la segunda acusación es por el homicidio de Edwin Parisuaña Quispe, el cual ocurrió el 7 de junio de 2005, luego de que la víctima estuviera reunida bebiendo con Óscar Zea y otras dos personas.









