El ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, dijo que se requieren cambios constitucionales, pero la Asamblea Constituyente aún no es prioridad. | Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

El ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, descartó este domingo que la Asamblea Constituyente sea un objetivo a corto plazo del gobierno. Aunque precisó que sí es necesario realizar algunos cambios en la Constitución.

"Creo que (la Asamblea Constituyente) no es una prioridad en este momento. Hay una encuesta ahora que lo dice. Esto no quiere decir que no deba ser una discusión que el Perú deba ir teniendo, porque sí hay cambios constitucionales que son relevantes", comentó a Punto Final.

Sin embargo, indicó que hay cambios constitucionales relevantes como el tema de la vacancia presidencial y el voto de confianza, asuntos que están en discusión actualmente en el Parlamento.

"En los años anteriores, hemos tenido cuatro presidentes en los últimos tres años. Eso no es bueno para el país. Necesitamos un equilibrio de poderes", sostuvo. "Hay cambios constitucionales que se necesitan".

Pedro Francke aseguró que por ahora los temas prioritarios son "empleo, educación y salud". "Creo que hemos avanzado bastante bien en vacunas y esto tiene que mantenerse y transformarse en una solidez mucho más grande de nuestro sistema de salud que mostró tantas deficiencias", dijo.

Economía peruana se recupera

En la entrevista a Punto Final, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) también sostuvo que el nivel de empleo en el país viene recuperándose.



"Creo que se ha recuperado en los últimos seis meses como un millón de empleos en total. Nuestra medición es un poco imperfecta, no tenemos una encuesta nacional permanente, solo tenemos una encuesta de Lima y los datos de la planilla, pero muestran que hay un crecimiento sostenido del empleo a nivel nacional", aseveró.

Pedro Francke indicó que la inversión privada en el Perú también avanza a buen ritmo, un hecho que, apuntó, se puede observar en indicadores clave como el consumo de electricidad y la importación de maquinarias.