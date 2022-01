Mirtha Vásquez sobre ley de referéndum: "Es clarísimo que el Congreso está legislando bajo un interés político"

Gobierno recurrirá al TC. | Fuente: Foto: PCM / Video: RPP Noticias

La presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, consideró que para el Poder Ejecutivo el Tribunal Constitucional es "la vía pertinente" para intentar que se revierta la polémica generada con el Congreso de la República respecto a la aprobación de la ley que establece límites al referéndum, hecho calificado como inconstitucional por el Gobierno.

"Creemos que esto está atentando contra un derecho fundamental que es el referéndum. Lo que está modificando (el Congreso) es la ley del referéndum, y a pesar de que en la Constitución dice que las reformas constitucionales tienen un procedimiento legal, cuando modificas el derecho al referéndum, estás limitando la participación de la ciudadanía", indicó.

En entrevista con RPP Noticias, la jefa del Gabinete Ministerial reconoció que la ley ya establece que un referéndum tiene que pasar por el Congreso; sin embargo, consideró que la modificatoria de esta norma podría limitar una iniciativa que no necesariamente sea una modificación constitucional, como la propuesta para una Asamblea Constituyente.

"Otra cosa que me llama la atención es que es clarísimo que el Congreso está legislando bajo un interés político porque ellos están modificando una norma para impedir un procedimiento específico. Las leyes no se hacen de esa manera, las leyes tienen que hacerse en abstracto y no tienen que responder a cuestiones particulares porque si no las podemos tergiversar", dijo.

El Consejo de Ministros informó que presentará una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional tras la decisión del Congreso de la República de aprobar por insistencia la Ley que fortalece el proceso de aprobación de leyes de reforma constitucional.

"Consideramos que la referida norma vulnera el derecho fundamental de participación política directa de la ciudadanía, reconocido en el artículo 31 de la Constitución, y en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos al restringir arbitrariamente la realización del referéndum y condicionar que la consulta popular sea aprobada previamente por el Congreso, lo cual sería abiertamente inconstitucional", señalaron.

En su pronunciamiento, el Poder Ejecutivo considera, además, que la norma aprobada por insistencia en el Parlamento vulnera principios constitucionales como el balance de poderes y la democracia. Según indicaron, el referéndum "es la expresión máxima de principio democrático pues constituye un pronunciamiento del pueblo".

"El Gabinete Ministerial deplora que el Congreso de la República no haya promovido un debate amplio de esta norma, con opiniones técnicas y, sobre todo, permitiendo la participación ciudadana, pues recorta un derecho como el referéndum al condicionar todas las maneras susceptibles de consulta popular", culminaron.



El viernes pasado, el pleno del Congreso aprobó por insistencia la autógrafa de ley que establece que un referéndum sobre reforma constitucional debe ser aprobada previamente por el Legislativo. Esta iniciativa recibió 72 votos a favor, 44 en contra y cero abstenciones.



