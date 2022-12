El arzobispo de Lima, monseñor Carlos Castillo, coincidió en que debe llamarse a un gobierno de unidad y culminar con la polarización | Fuente: Presidencia Perú

El arzobispo de Lima, monseñor Carlos Castillo, llamó a un gobierno de unidad para evitar las tensiones entre "intereses distintos" con el fin de atender los problemas de la ciudadanía. En un diálogo con la presidenta Dina Boluarte, declaró que el país "no es una especie de mina de oro en la cual combatimos por un botín".

"Estoy muy contento de escuchar un Gobierno de unidad nacional que pueda resolver las cosas de manera amplia", dijo a Boluarte el monseñor Castillo.

Dina Boluarte respondió que se va dirigir un cambio democrático "más allá de la amplia unidad, amplia amistad". "El señor Jesucristo nos enseño el amar a tu prójimo como a ti mismo, esa mirada vamos a trabajr para que todos podamos unirnos en un solo corazón", señaló Boluarte.

A su salida de Palacio de Gobierno, el monseñor Castillo señaló que se debe realizar un llamado a la unidad. "Hago un llamado por el discurso de Dina Boluarte por un gobierno de unidad nacional y que se dé una tregua", dijo a los medios de comunicación.

"Vamos a ayudar en todo lo que podamos en centrarnos en la ayuda de los problemas fundamentales (sequía, nuevas enfermedades). Alguien se adelantó a quebrar este sistema, pues se estaba avanzado a hacer las cosas legalmente. A veces hay determinados intereses que azuzan al apresuramiento de las cosas y crea polarización permanente", agregó.

Por otro lado, refirió que todas las fuerzas demen enmendar sus errores y hacer un llamado en conjunto para poder "construir esa visión común". Sobre el Gabinete, explicó que espera gente capaz y con la capacidad de resolver las tensiones actuales.

Asimismo, dijo que la ciudadanía puede protestar pero debe realizarse en paz. "Tenemos derecho a protestar, pero todo tiene que ser con paz. En la Iglesia también tenemos que tomar una actitud evangelizadora, educar la sensibilidad humana", añadió monseñor Carlos Castillo.

Dina Boluarte como nueva presidenta

Dina Ercilia Boluarte Zegarra juró como nueva presidenta de la República, luego de que Pedro Castilo Terrones fuera vacado en el pleno del Congreso. El titular del Legislativo, José Williams, tomó el juramento de Boluarte Zegarra en una ceremonia que se llevó a cabo en las instalaciones del Parlamento.

Así, Boluarte Zegarra se ha convertido en la primera mujer en asumir el cargo que corresponde a la más alta magistratura de la Nación.

"Siendo consciente de la enorme responsabilidad que me toca, mi primera invocación, como no podía ser de otra manera, es convocar a la más amplia unidad de todas y todos los peruanos. Señores, conversar, dialogar, como ponernos de acuerdo (es) algo tan sencillo como tan impracticable en los últimos meses. Convoco por ello a un amplio proceso de diálogo entre todas las fuerzas políticas representadas o no en el Congreso", dijo en sus primeras palabras como presidenta.