Morgan Quero niega que se tratara renuncia de Juan Santiváñez: "Ha desarrollado estrategias que han dado resultados"

El ministro de Educación sostuvo que la gestión del titular del Mininter ha permitido la captura de bandas criminales y a extorsionadores.

El ministro de Educación, Morgan Quero, señaló este domingo que durante el Consejo de Ministros que se realizó hoy, tras la muerte del cantante Paul Flores, no se abordó una posible salida de Juan José Santiváñez del Ministerio del Interior.

"No se trató la renuncia (de Santiváñez). Se han tratado las distintas medidas que se van a tomar, ver una agenda, porque mañana los ministros estarán en distintas regiones y por lo tanto hay pocos que están en Lima porque todos estarán en el inicio de las clases escolares", contó en el programa Punto Final de Latina.

Quero también resaltó la gestión de Santiváñez al frente del Mininter y dijo que con sus estrategias han capturado a miembros de bandas criminales.

"Yo creo que el ministro del Interior ha desarrollado una serie de estrategias que han ido dando resultados. En los últimos días se han capturado a una serie de bandas delictivas, se neutralizó a una banda de extorsionadores contra colegios privados. Creo que este tipo de datos son fundamentales, no se trata acá solamente de cambiar a una persona sino de buscar alternativas que nos permitan comprometernos de manera conjunta", sostuvo.

"La presidenta no se ha hecho una cirugía estética"

Morgan Quero reiteró que la mandataria Dina Boluarte no se operó por estética sino debido a motivos de salud. En ese sentido, aseveró que los recientes selfies de la mandataria difundidas por medios de comunicación son falsos.

"Esas imágenes están trucadas, photoshopeadas, la presidenta no se ha hecho una cirugía estética, tiene el rostro de una mujer de 60 años. Ella tiene arrugas y no tiene ninguna intervención estética, tampoco hubo abandono de cargo, la presidenta no miente", expresó.

Quero aseveró que Boluarte representa la "dignidad democrática y la recuperación de la dignidad constitucional".

"Lo que pasa es que muchos no aceptan la representación que viene de una niña, que es la menor de 12 hermanos del sur de Apurímac, que habla quechua y no es nada frívola", expresó.