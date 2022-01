Nelson Shack recordó que la designación de Daniel Salaverry es objeto de investigación y que en 15 días se tendrá un informe. | Fuente: Andina

El contralor general de la República, Nelson Shack, consideró este miércoles que el excongresista Daniel Salaverry cometió una falta al aceptar la designación como presidente del Directorio de Perupetro, ya que es una responsabilidad de todo funcionario saber cuáles son sus competencias y si cumple o no el perfil.



En entrevista con el programa Nada está dicho, de RPP, Nelson Shack recordó que la designación de Daniel Salaverry es objeto de investigación y se ha acreditado la comisión de control, por lo que se debe dejar que los auditores hagan su trabajo "autónomo e independiente".



"Lo que he mencionado y me ratifico en eso es que, efectivamente, yo creo que zapatero a tus zapatos. Es necesario que se cumplan los perfiles de cada uno de los puestos y eso no solo está reglado en las propias normas, en este caso de la ley de Perupetro, sino en los instrumentos de gestión y también en las leyes generales que rigen el funcionamiento de las empresas estatales de nuestro país", dijo.



Nelson Shack sostuvo que es necesario que, por lo menos, los altos funcionarios estén familiarizados con los temas que van a desempeñar. Agregó que los perfiles son la base para garantizar competencia en los más altos funcionarios y que tomen las mejores decisiones en el rubro a desempeñar.

Nelson Shack, contralor de la República | Fuente: RPP

"Seguramente en el transcurso de unos 15 días, vamos a evacuar el informe respectivo y luego ahí se contrastará con el legajo que tiene el señor Salaverry en este proceso de contratación, su currículum, su experiencia que señala. Este es un tema objetivo: ¿cumple o no cumple?", aclaró.

Responsabilidades administrativas y penales

Nelson Shack precisó que, en estos momentos, la Contraloría está en el proceso para identificar y deslindar responsabilidades administrativas y penales que corresponden en los casi 24 casos del Poder Ejecutivo donde se han identificado designaciones irregulares que no cumplen con el perfil.



"Hay una serie de problemas en este Gobierno en la designación de puestos de confianza que no cumplen con los perfiles requeridos. Tenemos docenas de casos que hemos investigado, sobre todo luego del proceso de transferencia de gestión", afirmó.



Además, Nelson Shack explicó que, normalmente, hay tres actores en el proceso de designación y, en cada caso, la Contraloría tiene que analizar las responsabilidades que tienen. Está quien designa, está quien supervisa y hace el proceso de designación y el designado, ya que es una responsabilidad de todo funcionario saber cuáles son sus competencias y si cumple o no el perfil. Recordó que hay hasta un delito penal tipificado en el Código Penal sobre nombramiento y hasta aceptación irregular en el cargo.

"La falta es que no debía de haber aceptado la designación", indicó sobre Daniel Salaverry.

NUESTROS PODCAST



"Espacio Vital": En Israel se detectó el primer caso de "Flurona", es decir un contagio de covid-19 e influenza a la vez. ¿Cómo se produce esto y cuál es el nivel de gravedad? El Dr. Elmer Huerta nos explica.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.