Omar Cairo estuvo esta tarde en La Rotativa del Aire. | Fuente: RPP

El abogado constitucionalista Omar Cairo saludó el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo que elimina tanto la incapacidad moral como causal de vacancia del presidente de la República, así como el voto de confianza del Congreso tras la presentación de un nuevo Gabinete.

En La Rotativa del Aire, consideró que la eliminación de la incapacidad moral como causal de vacancia “despeja cualquier atisbo de duda sobre la vacancia por incapacidad moral que significa incapacidad mental, y esta vez se dice expresamente”.

“La vacancia ya no se convierte en un instrumento que convierte al cargo presidencial en inestable en extremo. Ya no está en manos de la apreciación moral subjetiva de cada congresista si el presidente se queda o se va. Entonces, eso me parece óptimo”, manifestó.

El experto rechazó que este proyecto de reforma constitucional sea una suerte de blindaje al presidente, al señalar que nuestra Carta Magna contempla causales para esto.

“Al presidente se le puede destituir por infracción a la Constitución, utilizando los artículos 99 y 100. No está blindado”, comentó Omar Cairo.

“Un presidente que cometa un acto gravemente atentatorio de la Constitución podrá ser suspendido, destituido o inhabilitado en pleno ejercicio de su cargo. No hay ningún blindaje”, añadió.

Sobre el voto de confianza

En otro momento, Omar Cairo resaltó la eliminación del voto de confianza tras la presentación de un nuevo Gabinete ante el Pleno del Congreso, al señalar que esta figura “ha generado más problemas que beneficios” desde su implementación, con la Constitución de 1993.

“Me parece optimo (la eliminación del voto de confianza), porque eso en realidad es un retorno a la tradición constitucional peruana previa a la Constitución del 93. Esta cuestión de confianza necesaria fue establecida por el Congreso Constituyente Democrático (CCD)”, comentó.

“La cuestión de confianza debe ser algo espontaneo, no algo forzado y la Constitución le manda al primer ministro que plantee cuestión de confianza (tras su exposición ante el Pleno). Es óptima su supresión”, sentenció.

Cabe mencionar que la jefa del Gabinete, Mirtha Vásquez, le ha pedido al Congreso debatir “de manera urgente” este proyecto de reforma constitucional sobre la cuestión de confianza y la vacancia presidencial.

