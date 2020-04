Se incrementan los casos de coronavirus en el Perú. | Fuente: Foto: EsSalud

Comenzamos una nueva semana en la que todas las energías del Estado y de la sociedad deben orientarse a la lucha contra el coronavirus. La prioridad es la vida humana y para preservarla debemos seguir haciendo sacrificios en nuestra vida personal, así como en nuestras actividades productivas. Mientras no haya vacuna, existe una única manera de evitar el contagio: reducir al máximo el contacto con otras personas. Para eso se ha impuesto el confinamiento, el toque de queda y la limitación a una sola persona por familia las salidas indispensables. Que nos sirva la experiencia de otros países: los que no tomaron medidas a tiempo, tienen ahora abultadas cifras diarias de contagios y de muertes. En Nueva York han tenido que cavarse fosas comunes para enterrar los cadáveres que no puedan ser cremados. Y los parientes tendrán que resignarse a vivir el duelo sin despedirse de sus difuntos. La humanidad en su conjunto está viviendo una experiencia inédita y todavía no conocemos todos los detalles del comportamiento del nuevo coronavirus. Sabemos sí que contagia con extrema facilidad y que en algunos casos crea un cuadro que lleva inevitablemente a la muerte.

El Estado ha venido afinando sus planes primero de contención, luego de rescate de las empresas y de adaptación del año escolar a la distancia. Lo que más daño nos puede hacer es la división, una vieja tendencia que nos ha perjudicado desde principios de la República. División entre Lima y las regiones, entre el Congreso y el Ejecutivo, entre partidarios y detractores del gobierno, entre empresarios y trabajadores. Ante una amenaza grave necesitamos más que nunca mantener la unidad. La crisis pone en evidencia que la descentralización no ha favorecido una buena gestión de los servicios de salud ni una buena ejecución de los presupuestos asignados a los gobiernos regionales. Resulta clamorosa la falta de hospitales en algunas regiones, así como equipos médicos y personal capacitado. No se resuelven las diferencias con imposiciones ni atribuyendo las responsabilidades a los demás. El diálogo y el espíritu de desprendimiento tienen que prevalecer.

En nuestro país conviene respaldar las voces que llaman a dar nueva vida al Acuerdo Nacional. Los partidos políticos, los gremios, los sindicatos, las universidades y las confesiones religiosas deben renovar su compromiso para consensuar las respuestas a los problemas que se plantean a los trabajadores, a las empresas, a las escuelas y universidades, así como a las familias.

También nuestros ingenieros toman parte en la lucha contra el coronavirus. El presidente Vizcarra visitó ayer el campus de la Universidad Católica, donde se ha construido el prototipo de un ventilador que debe ser validado por el Ministerio de Salud. Cuando lo haya sido, se pondrá al servicio de infectados con coronavirus.

Tampoco a nivel internacional soplan vientos de unidad. Los países se disputan la compra de elementos médicos necesarios para todos. Y la Unión Europea se halla ante la crisis de confianza más grave de su historia. La ONU no ha sido capaz de liderar iniciativas globales. Y la crisis sanitaria ha exacerbado las tensiones entre las dos principales potencias, China y Estados Unidos. Por eso es buena la iniciativa del ex primer ministro británico Gordon Brown quien ha promovido una carta dirigida al Grupo de los 20, firmada por economistas, líderes de opinión y ex presidentes de todas las regiones del mundo. La carta propone lineamientos para que todos los países actúen en común para hacer frente a la pandemia, evitar la ruptura de la cadena de pagos y desarrollar medicamentos. La carta pide respaldo a la Coalición contra las Epidemias promovida y financiada por Bill Gates, comprometida con la producción de una vacuna.

Las cosas como son