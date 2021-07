Ollanta Humala, expresidente de la República. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

El expresidente Ollanta Humala señaló que la relación entre el cuestionado presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, con el Congreso durante los próximos días demostrará si su designación fue un error de parte del gobierno de Pedro Castillo. Pese a esto, advirtió que la conformación de un gabinete "radical" podría ser parte de una estrategia.

"Si uno ve que está poniendo un Gabinete ideológicamente de izquierda, bastante radical y con ausencia de técnicos, uno piensa que se está preparando para el choque. Estarían buscando que no le den el voto de censura, van al cierre del Congreso y gobernar seis meses con decretos supremos, esperemos que no sea la intención", explicó.

"Es una posibilidad, la otra posibilidad es que sea simplemente un error, pero debería corregirlo inmediatamente (…) El problema es que en simbología está bien, pero también debe haber un mensaje al país con acciones concretas. Lo ideal hubiera sido un Gabinete que responsa a la mayoría del país, donde no solo están representados los aliados", añadió.

En entrevista con RPP Noticias, Ollanta Humala consideró que el reciente pronunciamiento del ministro de Economía Pedro Francke, en el que aseguró que defenderá "la necesidad de tener una separación clara entre el gobierno y el partido", revela que se trata de un gabinete "con fracciones porque esa no es la línea del premier".

"Cada uno está haciendo sus reservas para conformar este equipo, lo cual denota que no es un Gabinete consolidado. Esto nos hace ver que no hay una sola línea en el Gobierno y creo que cuando se gobierna se gobierna para todo el Perú, no para tus socios políticos. Este Gabinete parecería la comisión política ampliada de la izquierda que ha llegado al poder", apuntó.

"Habría que hacerle reflexionar al presidente Castillo que tiene que actuar con responsabilidad desde el primer día y lo que estamos viendo son acciones hasta cierto punto irresponsables. Si busca la estabilidad, la gobernabilidad, creo que hubo mejores opciones para escoger al jefe del Gabinete porque es tomado como una provocación al Congreso", agregó.

"Confrontación política innecesaria"

Esta mañana, el excongresista Richard Arce lamentó que se haya desatado una "crisis política innecesaria" por la designación de Guido Bellido como presidente del Consejo de Ministros, pese a tener una investigación por presunta apología al terrorismo y a haber emitido desafortunados comentarios misóginos que ponen en duda su capacidad conciliadora.

"Pienso que es un error político. No estamos cuestionando el hecho de que sea una persona que viene del ande (…) los cuestionamientos vienen a colación de su actuar político durante todos estos años. Su posición de ser misógino, homofóbico, pero, sobre todo, esa falta de capacidad para poder concertar porque tiene ideas radicales", señaló.

En entrevista con RPP Noticias, Arce recordó que el presidente del Consejo de Ministros debe ser una persona capaz de "tender puentes" entre la Presidencia de la República y el Congreso de la República; sin embargo, lamentó que con la designación de Guido Bellido "se ponga en riesgo innecesario" al propio gobierno presidente Pedro Castillo.

"En el caso del premier (Guido Bellido) se podría jugar en el Congreso de la República la posibilidad de ganarse una censura de su Gabinete e inmediatamente se iniciaría todo un proceso de confrontación. En realidad, yo creo que se ha gatillado el inicio de esa confrontación política", advirtió.

Por su parte, el también excongresista de izquierda Alberto Quintanilla recordó que el plan de gobierno expuesto por el presidente Pedro Castillo contempla a Guido Bellido "como uno de los operadores que él considera oportuno". Pese a las discrepancias y a reconocer que hubiera preferido a otra persona en el cargo, el exparlamentario pidió respetar esta decisión.

"En política uno siempre busca concertar y escoge a las personas que van a contribuir a ello. Se ha escogido a Guido Bellido, démosle una oportunidad porque hasta la fecha, si bien ha tenido algunas declaraciones que no son las más afortunadas, no está condenado y tendrá que esperarse un pronunciamiento de la justicia. Esperemos su mensaje", señaló.

Quintanilla también pidió diferenciar "el accionar colectivo" de todo el Gobierno de las "responsabilidades personales". Al respecto, mencionó que en otros partidos, de diferentes tendencias, también existen personas "que tienen que responder personalmente", sin embargo, insistió en que se debe separar "lo individual de lo colectivo".

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde: